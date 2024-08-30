وزيرا خارجية الأردن وإيران يبحثان جهود وقف حرب غزة والتصعيد بالضفة والمنطقة

شدد الصفدي على أن "وقف العدوان الإسرائيلي على غزة هو الخطوة الأولى نحو خفض التصعيد الخطير في المنطقة، وحمايتها من الانزلاق نحو حرب إقليمية شاملة".

بحث وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، ونظيره الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، جهود وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية والمنطقة.

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جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الصفدي مع عراقجي، بالتزامن مع جهود دولية متواصلة لمنع توسع الحرب على غزة والقصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل إلى حرب إقليمية.

وجاء في بيان الخارجية الأردنية، أن الوزيرين بحثا "الأوضاع الإقليمية، وخصوصا الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والتصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية المحتلة وفي المنطقة".

وشدد الصفدي على أن "وقف العدوان الإسرائيلي على غزة هو الخطوة الأولى نحو خفض التصعيد الخطير في المنطقة، وحمايتها من الانزلاق نحو حرب إقليمية شاملة".

وتتخوف قوى إقليمية ودولية من اندلاع حرب إقليمية حال تنفيذ إيران تهديدها بتوجيه ضربة ضد إسرائيل ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بطهران في 31 تموز/ يوليو الماضي.

وبحث الصفدي وعراقجي كذلك عددا من القضايا الثنائية، إذ أكدا "أهمية الاستمرار في حوار صريح شفاف لمعالجة جميع القضايا العالقة، وتطوير علاقات مبنية على التعاون والاحترام المتبادل"، وفق بيان الخارجية الأردنية.

واتفق الوزيران على اللقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر المقبل.