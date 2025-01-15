بايدن والسيسي يناقشان مستجدات مفاوضات وقف الحرب على غزة

استعرض الرئيسان المصري والأميركي في هذا الإطار "آخر مستجدات المفاوضات ذات الصلة، وأكدا على أهمية التزام الأطراف المعنية بتذليل العقبات وإبداء المرونة اللازمة للتوصل إلى الاتفاق".

شدد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، جو بايدن، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء على "أهمية التزام الأطراف المعنية بتذليل العقبات وإبداء المرونة اللازمة للتوصل إلى اتفاق" بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.

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وأفادت الرئاسة المصرية في بيان، بأن "الاتصال الهاتفي تناول جهود الوساطة المكثفة التي تقوم بها مصر والولايات المتحدة وقطر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين".

واستعرض الرئيسان المصري والأميركي في هذا الإطار "آخر مستجدات المفاوضات ذات الصلة، وأكدا على أهمية التزام الأطراف المعنية بتذليل العقبات وإبداء المرونة اللازمة للتوصل إلى الاتفاق".

وشدد السيسي على "ضرورة التوصل إلى اتفاق فوري لوقف إطلاق النار من أجل وضع حد للمعاناة الإنسانية الخطيرة التي يعاني منها المواطنون في القطاع، ولإدخال المساعدات الإنسانية لهم دون قيود أو عراقيل، ولتجنيب المنطقة تبعات توسيع نطاق الصراع".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي، أن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى، التي تستضيفها بلاده، وصلت مرحلة "التفاصيل النهائية"، مؤكدا أنها بلغت أقرب نقطة لإعلان اتفاق.

فيما كشفت مصادر فلسطينية أن الاتفاق "شبه جاهز وتوقيعه قد يكون قبل الجمعة".