واشنطن وقطر تحثان على ضرورة تنفيذ كل بنود اتفاق وقف النار في غزة

نقل البيان عن الجانبين تأكيدهما خلال الاتصال، على "استمرار جهود الوساطة المشتركة في قطاع غزة".

شددت قطر والولايات المتحدة الأميركية مساء الثلاثاء على "ضرورة التزام" إسرائيل وفصائل المقاومة في غزة بتنفيذ "كل بنود" اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين الجانبين، وسط تحضيرات لبدء مفاوضات للمرحلة الثانية من تنفيذ الاتفاق.

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، من وزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو؛ وفق بيان للخارجية القطرية.

وخلال الاتصال جرى "استعراض العلاقات الإستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية، وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وسورية ولبنان"، وفق البيان القطري.

ونقل البيان عن الجانبين تأكيدهما خلال الاتصال، على "استمرار جهود الوساطة المشتركة في قطاع غزة".

وفي هذا السياق، شدد الجانبان على "ضرورة التزام طرفي الصراع بتنفيذ كل بنود اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين (من الجانبين)، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع".

وبموجب الاتفاق، يفترض أن تبدأ المفاوضات حول آليات تنفيذ المرحلة الثانية في موعد أقصاه اليوم السادس عشر من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ (يوافق 4 شباط/ فبراير المقبل) على أن تنتهي قبل أسبوع من انتهاء المرحلة الأولى التي تستمر 42 يوما.

وفي 19 كانون الثاني/ يناير الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.