الاحتلال: بناء العائق التكنولوجي لاكتشاف أنفاق المقاومة بغزة

قالت وزارة الأمن الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنها استكملت بناء حوالي 90% من العائق التكنولوجي المصمم لاكتشاف الأنفاق التي تعبر الحدود الإسرائيلية من قطاع غزة المحاصر. وإنه سيكتمل البناء في غضون أربعة أشهر.

وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية، إن العائق التكنولوجي الجديد ساعد على كشف نفقين لحركتي حماس والجهاد الإسلامي خلال الشهر الماضي، ما اعتبرته تقدمًا هام قد يقود لتحديد مواقع أنفاق أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، سيشمل الحاجز جدار تحت الأرض وجدار علوي سيتم الانتهاء من تشييدهما في أوائل عام 2019.

وقبل نحو أسبوعين، ادعى الجيش الإسرائيلي عن كشف وتدمير نفق جديد للمقاومة الفلسطينية في قطاع، امتد بين خانيونس إلى منطقة زراعية في الأراضي الإسرائيلية، على بعد بضع مئات من الأمتار من البلدات المحيطة بالقطاع.

وزعم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، حينها، أن "تحديد موقع النفق من خلال قدرة فريدة من نوعها مع استخدام تكنولوجيا متطورة، وأنه تم تدميره بتقنية لم يتم استخدامها من قبل"، وبحسبه فإنه بإمكان المستوطنين في محيط قطاع غزة أن يكونوا مطمئنين.

وكانت مصادر في الجيش الإسرائيلي قد قالت في مناسبة سابقة إن الحديث عن تغيير جدي جدا في قدرات إسرائيل على الكشف عن الأنفاق، وأن أموالا طائلة تستثمر في هذه التكنولوجيا بموجب قرار بهذا الشأن في المجلس الوزاري المصغر، وأن إسرائيل تنتج نوعا من الدفاع، وقدرات على إفشال الأنفاق غير موجودة في أي مكان في العالم.