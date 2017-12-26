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ريفلين: الواقع يغلي بسبب التعدي على ركائز الديمقراطية

تاريخ النشر: 26/12/2017 - 20:40

ريفلين: الواقع يغلي بسبب التعدي على ركائز الديمقراطية
عرب ٤٨
تحرير : مجيد القضماني

وصف الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، "واقع الحال" الإسرائيلي الداخلي، بأنه "يغلي" بسبب أن هناك "منذ مدة هجمات تستهدف المس بروح الديمقراطية".

ونقل موقع "واللا" عنه قوله في مؤتمر "دوف لوتمان، لسياسات التعليم، الشراكة والديمقراطية"، اليوم الثلاثاء،إنه "علينا تقديم ما يجمّع لا يشرذم، ولكن ضمن تحديد واضح لا يقبل التأويل للحدود"، وبأن "المس بالمؤسسات الحارسة للديموقراطية، الشرطة والمحكمة العليا ووسائل الاعلام، خارج حدود الاحتواء"، على حد تعبيره.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي "يحذر" فيها الرئيس الإسرائيلي من تعزز "الإجراءات غير الديمقراطية"، ومحاولات إضعاف من أسماهم "حراس الديمقراطية".

وبحسب، في كلمة له خلال افتتاح الدورة الشتوية للكنيست أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فإن ما اسماه بـ "التآكل" بات يمتد ضد "الوظائف المهنية العليا، وضد مراقب الدولة، وشن هجمات علنية متكررة على الجيش وكبار الضباط"، وأن "أجواء نزع الشرعية تتغلغل داخل الجمهور، وتنشئ وضعا تنعدم فيه الهيبة الرسمية، وتبقى الحاكمية فقط".

 

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#ريفلين
#الفساد والجريمة

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