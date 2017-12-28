سجال داخل الصهيونية الدينية بسبب لقاء الحاخامات بنتنياهو

ألمحت وزيرة القضاء، أييلت شاكيد، خلال حديث مع مقربين منها، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يستغل الصهيونية الدينية والحاخامات للحصول على الدعم والتغطية لمواجهة التحقيقات التي يخضع لها بالشرطة على خلفية ملفات الفساد التي تنسب له.

ويأتي ذلك على خلفية اللقاء الذي جمع نتنياهو، مع حاخامات من الصهيونية الدينية، حيث أعقب اللقاء مصادقة الحكومة على تحويل 40 ميلون شيكل للمستوطنات.

وفي مناقشات مع العديد من المقربين، أشارت شاكيد إلى أن نتنياهو يستخدم الحاخامات لتأييده في ظل التحقيقات ضده، وهو يتجاهل حزب "البيت اليهودي" بينما يبدي خوفه وقلقه من موقف وزير المالية رئيس كتلة "كولانو"، موشيه كحلون.

وانتقدت شاكيد الحاخامات المحسوبين على الصهيونية الدينية، الذين اجتمعوا أول أمس الثلاثاء، مع نتنياهو في ظل التحقيقات التي جرت ضده. وقالت شاكيد في محادثات مغلقة إنه "بسببهم لا يعرنا أي اهتمام".

وتطرقت إلى الاجتماع بين نتنياهو والحاخامات، وأعربت عن عدم رضاها عن تجاهل نتنياهو لتصورها لحزب "البيت اليهودي". قائلة لزملائها: "نتنياهو يعرف أن لديه الحاخامات، هل تفهم ما يفعل؟،"من كحلون يخاف حتى الموت، ويعرف أن لديه دعم الحاخامات الصهيونية الدينية ونحن في حزب البيت اليهودي، يهمشنا".

وقالت شاكيد إنه على عكس "البيت اليهودي"، ليس لدى كحلون أي حاخامات لإخباره ومطالبته بعدم إثارة المشاكل.

كما واشتكت شكيد من رسالة الحاخام حاييم دروكمان، الذي دعا فيها إلى عدم المشاركة في المظاهرة اليمينية التي جرت في القدس المحتلة في نهاية الاسبوع الماضي ضد الفساد. وقالت: "هذا خطأ، لا يكترثون بوجودنا ولا يعروننا أي اهتمام، ويحظر على حاخامات الصهيونية الدينية دعم الفساد".

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن المعلق الحريدي يسرائيل كوهين، قوله: "من جهة، يريد البيت اليهودي الحفاظ على وجوده الحكومة ويريد أن يفعل كل شيء لكيلا يتم جره إلى انتخابات مبكرة. من ناحية أخرى، فإن الشعور بأن شخصا ما يتجاوزهم ويتحدث إلى الحاخامات من فوق رؤوسهم على ما يبدو يزعزع قادة الحزب الذين يعتقدون أن هذا يضعف قوتهم. فهذ الأمر يحبطهم ".

وفى اجتماع بين نتنياهو والحاخامات الـ11 البارزين في الحركة الصهيونية الدينية، طلب رئيس الحكومة تعبئة دعمهم في ظل انتقادات من معسكر اليمين بكل ما يتعلق بالتحقيقات التي يخضع لها على خلفية ملفات الفساد.

ووفقا لمصادر مطلعة على تفاصيل الاجتماع، احتج الحاخامات ردا على قضايا دمج المرأة في الجيش الإسرائيلي والقضايا المتعلقة ببناء المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال مصدر إن الحاخامات أوضحوا أن دعمهم لنتنياهو غير مضمون وإن بعضهم انتقد رئيس الحكومة، وقال إنه "يدعوهم دائما عندما يكون في محنة ومن ثم عندما يحتاجون إليه يختفي".