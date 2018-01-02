"نتنياهو درس تعيين عاموس غلعاد سفيرا لإسرائيل في عمان"

قالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن جنرال الاحتياط ورئيس الشعبة الأمنية-السياسية في وزارة الأمن سابقا، عاموس غلعاد، كان من بين الأسماء المرشحة لتولي منصب السفير الإسرائيلي في الأردن، خلفا للسفيرة، عنات شلاين، التي يرفض الأردن عودة البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية إلى عمان ما لم يتم استبدالها.

وبدأ "التوتر الدبلوماسي" بين البلدين على خلفية قيام حارس السفارة الإسرائيلية في عمان، زيف مويال، بقتل مواطنين أردنيين اثنين، هما، عامل النجارة، مجمد جواودة، والطبيب، بشار حمارنة، خلال تواجدهما في شقة الحارس قرب السفارة.

وما تزال السفارة الإسرائيلية في عمّان مغلقة منذ وقعت الجريمة في 23 تموز/ يوليو الماضي، وسط تأكيدات أردنية على أن السفارة ستبقى كذلك إلى حين تقديم الحكومة الإسرائيلية الاعتذار عن مقتل المواطنين الإردنيين، والتزامها بإحالة الحارس القاتل إلى القضاء، واستبدال شلاين.