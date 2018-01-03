الاتحاد الأوروبي يدين تصويت الكنيست على "قانون الإعدام"

ندد الاتحاد الأوروبي بتمرير الكنيست الإسرائيلي مشروع "قانون الإعدام" بحق فلسطينيين أدينوا بتنفيذ عمليات.

وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت بالقراءة الأولى، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون بأكثرية 52 مقابل 49 عضوا من أصل 120 هو عدد أعضاء الكنيست الإسرائيلي.

وقدّم مشروع القانون عضو الكنيست، روبرت إليطوف، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "يسرائيل بيتينو" الذي يترأسه وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان.

ووصفت سفارة الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل هذه الخطوة بأنها "مهينة، وتتعارض مع الكرامة الإنسانية"، وقالت في بيان، مساء اليوم الأربعاء، إن الإعدام "قصاص لا إنساني ومهين، وليس له أي تأثير رادع".

وأضافت أنه "يسمح بحدوث وضع قد يرتكب فيه القضاء خطأ قاتلا لا عودة عنه".

يشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، رفض الإجابة، خلال المداولات التي شهدتها الكنيست، قبيل التصويت، على سؤال حول ما إذا كان مثل هذا القانون سيسري على إرهابيين يهود نفذوا جرائم قتل بحق فلسطينيين.