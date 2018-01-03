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ليبرمان: "قانون الإعدام" يعزز الردع الإسرائيلي

تاريخ النشر: 03/01/2018 - 18:56

ليبرمان: "قانون الإعدام" يعزز الردع الإسرائيلي
(صورة من الأرشيف)
عرب ٤٨
تحرير : مجيد القضماني

اعتبر وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون القاضي بفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين أدينوا بتنفيذ عمليات، اعتبره "يوما مهمًا للردع الإسرائيلي" و"الحرب على الإرهاب".

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للحاخام يوسف، تصريحات مشابهة سابقة يصف فيها الفلسطينيين بالمخربين ولطالما تحدث عن "وجوب قتل كلّ فلسطينيّ يحمل سكّينًا" وأنه في حال لم يكن يحمل سكينا".
 

ووصفه بأنه يعكس "التزامًا أخلاقيا" بتقديم "هؤلاء المخربين القتلة للعدالة"، على حد تعبيره.

وتأتي "تقديرات" ليبرمان هذه، مخالفة لتقديرات قدمها جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) إلى الحكومة الإسرائيلية، واعتبر فيها أن سنَّ هذا القانون، "سيؤدي إلى موجة عمليات اختطاف يهود في أنحاء العالم من أجل مبادلتهم بأسرى محكومين بالإعدام".

كما ورأى خبراء قانون إسرائيليون، في تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن "الدراسات التي أجريت بخصوص عقوبة الإعدام أكدت أنها ليست رادعة البتّة"، وأن "من شأنها "تصعيد عمليات اختطاف إسرائيليين، إن كان انتقامًا لتنفيذ عقوبة الإعدام، أو لأجل مبادلتهم بأسرى فلسطينيين صدرت بحقهم عقوبة بالاعدام.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#قانون الاعدام
#ليبرمان
#الشاباك
#الكنيست

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