ليبرمان: "قانون الإعدام" يعزز الردع الإسرائيلي

اعتبر وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون القاضي بفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين أدينوا بتنفيذ عمليات، اعتبره "يوما مهمًا للردع الإسرائيلي" و"الحرب على الإرهاب".

ووصفه بأنه يعكس "التزامًا أخلاقيا" بتقديم "هؤلاء المخربين القتلة للعدالة"، على حد تعبيره.

وتأتي "تقديرات" ليبرمان هذه، مخالفة لتقديرات قدمها جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) إلى الحكومة الإسرائيلية، واعتبر فيها أن سنَّ هذا القانون، "سيؤدي إلى موجة عمليات اختطاف يهود في أنحاء العالم من أجل مبادلتهم بأسرى محكومين بالإعدام".

كما ورأى خبراء قانون إسرائيليون، في تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن "الدراسات التي أجريت بخصوص عقوبة الإعدام أكدت أنها ليست رادعة البتّة"، وأن "من شأنها "تصعيد عمليات اختطاف إسرائيليين، إن كان انتقامًا لتنفيذ عقوبة الإعدام، أو لأجل مبادلتهم بأسرى فلسطينيين صدرت بحقهم عقوبة بالاعدام.