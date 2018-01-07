  2. إسرائيليات
  3. أخبار

إسرائيل تقرر إعادة تزويد غزة بالكهرباء صباح الغد

تاريخ النشر: 07/01/2018 - 17:40

إسرائيل تقرر إعادة تزويد غزة بالكهرباء صباح الغد
محطة توليد الطاقة، عسقلان (أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

أصدر وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينيتس، اليوم الأحد، تعليمات إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية، بالتنسيق مع أجهزة الاحتلال الأمنية، بزيادة تغذية قطاع غزة المحاصر بالكهرباء، وذلك بناء على طلب تقدمت به السلطة الفلسطينية في تموز/ يونيو 2017 الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك 10 خطوط كهرباء عالية الضغط لقطاع غزة قادرة على تغذية القطاع بما يصل إلى 120 ميغاواط، وسيتم الآن إعادة تعديلها على أن تعمل بكامل طاقتها في موعد لا يتجاوز يوم غد الإثنين.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي قام بتخفيض كمية الكهرباء المغذية للقطاع بطلب رسمي من السلطة الفلسطينية ضمن الإجراءات العقابية ضد القطاع، منذ 18 حزيران/ يونيو الماضي، وقد وصف، في حينه، المتحدث باسم حماس الخطوة بأنها "تصعيد خطير وعمل جنوني".

وبلغت نسبة ما تم تقليصه من مجمل الخطوط الإسرائيلية الـ10 المغذية للقطاع، قرابة 48 ميغاواط من أصل 120 ميغاواط، مما تسبب بانقطاع الكهرباء عن سكان القطاع لما يزيد عن 16 ساعة يوميًا.

وتوجهت هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، الأربعاء الماضي، بطلب رسمي إلى السلطات الإسرائيلية لإعادة الـ50 ميغاواط من خطوط الكهرباء المغذية "للمحافظات الجنوبية"، وذلك كما كان معمولا به سابقا في قطاع غزة.

وشرعت شركة توزيع كهرباء بمحافظات قطاع غزة بتطبيق إجراءات نظام "براءة الذمة" لتحسين التحصيلات والإيرادات للإيفاء بالتزاماتها تجاه موردي الطاقة.

وكان المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، سامي أبو زهري، قد قال، إن "الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول الأول والأخير عن عواقب الحد من تغذية القطاع بالكهرباء، كونها تقوم بجمع ضرائب من الفلسطينيين على الحواجز والمعابر المؤدية إلى غزة، والتي من شأنها أن تكفي لتغطية احتياجات غزة من الكهرباء ".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#غزة
#كهرباء
#إسرائيل
#شركة الكهرباء الإسرائيلية
#أزمة الكهرباء

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إسرائيل تمنع ناشطة نرويجية من دخول البلاد
إسرائيل تمنع ناشطة نرويجية من دخول البلاد

2018-01-07

"الكابينيت" ناقش مؤخرًا تهديدات "الجبهة الشمالية"
"الكابينيت" ناقش مؤخرًا تهديدات "الجبهة الشمالية"

2018-01-07

نتنياهو يهاجم "أونروا" ويدعو لتقليص تمويلها
نتنياهو يهاجم "أونروا" ويدعو لتقليص تمويلها

2018-01-07

الأكثر قراءة

ارتفاع عدد قتلى الإسرائيليين وإطلاق الصواريخ من غزة

ارتفاع عدد قتلى الإسرائيليين وإطلاق الصواريخ من غزة

2018-01-07
حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع على درجات الحرارة

حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع على درجات الحرارة

2018-01-07
هدم قاعة للأفراح في باقة الغربية بذريعة البناء دون تراخيص

هدم قاعة للأفراح في باقة الغربية بذريعة البناء دون تراخيص

2018-01-07
مستوطنون يقتحمون الأقصى قبيل دخول وزير الداخلية الأردني

مستوطنون يقتحمون الأقصى قبيل دخول وزير الداخلية الأردني

2018-01-07
19 متهمًا بجرائم مختلفة بينها قتل ماريا غانم وفارس نادي بيافا

19 متهمًا بجرائم مختلفة بينها قتل ماريا غانم وفارس نادي بيافا

2018-01-07