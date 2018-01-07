إسرائيل تقرر إعادة تزويد غزة بالكهرباء صباح الغد

أصدر وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينيتس، اليوم الأحد، تعليمات إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية، بالتنسيق مع أجهزة الاحتلال الأمنية، بزيادة تغذية قطاع غزة المحاصر بالكهرباء، وذلك بناء على طلب تقدمت به السلطة الفلسطينية في تموز/ يونيو 2017 الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك 10 خطوط كهرباء عالية الضغط لقطاع غزة قادرة على تغذية القطاع بما يصل إلى 120 ميغاواط، وسيتم الآن إعادة تعديلها على أن تعمل بكامل طاقتها في موعد لا يتجاوز يوم غد الإثنين.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي قام بتخفيض كمية الكهرباء المغذية للقطاع بطلب رسمي من السلطة الفلسطينية ضمن الإجراءات العقابية ضد القطاع، منذ 18 حزيران/ يونيو الماضي، وقد وصف، في حينه، المتحدث باسم حماس الخطوة بأنها "تصعيد خطير وعمل جنوني".

وبلغت نسبة ما تم تقليصه من مجمل الخطوط الإسرائيلية الـ10 المغذية للقطاع، قرابة 48 ميغاواط من أصل 120 ميغاواط، مما تسبب بانقطاع الكهرباء عن سكان القطاع لما يزيد عن 16 ساعة يوميًا.

وتوجهت هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، الأربعاء الماضي، بطلب رسمي إلى السلطات الإسرائيلية لإعادة الـ50 ميغاواط من خطوط الكهرباء المغذية "للمحافظات الجنوبية"، وذلك كما كان معمولا به سابقا في قطاع غزة.

وشرعت شركة توزيع كهرباء بمحافظات قطاع غزة بتطبيق إجراءات نظام "براءة الذمة" لتحسين التحصيلات والإيرادات للإيفاء بالتزاماتها تجاه موردي الطاقة.

وكان المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، سامي أبو زهري، قد قال، إن "الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول الأول والأخير عن عواقب الحد من تغذية القطاع بالكهرباء، كونها تقوم بجمع ضرائب من الفلسطينيين على الحواجز والمعابر المؤدية إلى غزة، والتي من شأنها أن تكفي لتغطية احتياجات غزة من الكهرباء ".