نتنياهو التقى أولوفيتش سرًا بمنزله دون التبليغ رسميًا

كشف أحد جيران قطب الاتصالات وصاحب أكبر حصة بشركة "بيزك"، شاؤول أولوفيتش، أن تصريح رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للمحكمة أنه التقى به سبع مرات فقط هو كاذب، لأنه التقى به في بيته بتل أبيب.

وقدم المحامي شاحار بن مئير مستندًا للمحكمة، اليوم الأحد، يحوي شهادة أحد جيران أولوفيتش في حي "تسهلا" الفخم بشمال مدينة تل أبيب، ويقول فيها عن موكب رئيس الحكومة وصل عدة مرات إلى منزل أولوفيتش، ما يشير إلى تسليم تقرير غير دقيق للمحكمة في الملف 4000.

وكان بن مئير قد طلب في السابق من المحكمة إلزام نتنياهو بكشف مواعيد لقاءاته بأولوفيتش في الفترة التي كان فيها يشغل منصب وزير الاتصالات، وكشف نتنياهو الأسبوع الماضي أنه التقى به سبع مرات فقط بين عامي 2013 و2015.

وقال المحامي إن لقاءات نتنياهو وأولوفيتش في منزل الأخير بتل أبيب لم تسجل في اليوميات، وانه في تلك الأيام لم يكن هناك مستشار قضائي للحكومة.

وقال بن مئير للمحكمة إنه في الطلب الذي تقدم به للكشف عن مواعيد اللقاءات لم يكن المطلب فقط هو الكشف عن اللقاءات في منزل رئيس الحكومة، بل كان الطلب كشف كل اللقاءات دون استثناء.

وقال جار أولوفيتش، غيل يشوعا، في تصريحه للمحكمة إنه يسكن في الحي منذ 12 عامًا، ولأنه معتاد على التنزه مع كلبه في شارع "يونتان" في الحي حيث يسكن أولوفيتش في منزل بمجمع سكني يحمل عنوانين في نفس الشارع.

وأكد يشوعا أنه رأى "خلال السنوات الأخيرة موكب رئيس الحكومة في شارع يونتان في ساعات بعد الظهر، لا يمكن عدم ملاحظة وصول الموكب بسبب الضجيج والترتيبات الخاصة التي تتخذ في مثل هذه الحالات، مثل إغلاق الشارع".

وتابع أنه "لاحظت في عدد من المرات مع وصول المركب تتوقف بعض السيارات في الموقف الخاص ببيت أولوفيتش، وتقف سيارات أخرى بمحاذاة الموقف، ولاحظت كذلك حراس الأمن المسلحين الخاصين بعائلة رئيس الحكومة يقفون في الشارع الملاصق لبيت أولوفيتش".