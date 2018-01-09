ليبرمان يصادق غدًا على البناء الفوري لـ1285 وحدة استيطانية

يصادق وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، يوم غد الأربعاء، على البناء الفوري لـ1285 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، والدفع لعملية التخطيط لبناء 2500 وحدة استيطانية في أكثر من 20 مستوطنة في مختلف انحاء الضفة.

وأعلنت وزارة الأمن أن ليبرمان سيطلب، غدًا، "موافقة مجلس التخطيط الأعلى على خطة للمباشرة فورا ببناء 1285 وحدة سكنية في يهودا والسامرة، والمضي قدما في مشاريع بناء 2500 وحدة سكنية جديدة في أكثر من 20 مستوطنة".

وقال ليبرمان، مساء اليوم، الثلاثاء، "تعهدنا أن نقوم بإصدار على مدار السنة تصاريح بناء في مناطق يهودا والسامرة ونحن نفي بتعهداتنا"، وأضاف أنه "سيتم المصادقة على بناء 1285 وحدة سكنية بشكل فوري خلال العام 2018، وأنها تشمل أحياء كاملة في مستوطنات مثل أريئيل وعمنوائيل وغيرها".

وتشمل المصادقة على بناء وحدات سكنية وأحياء جديدة خلال العام 2018 الجاري، في مستوطنات بغور الأردن والحي اليهودي الاستيطاني بالخليل وغيرها من مناطق الضفة الغربية المحتلة، منها 227 وحدة استيطانية في "كرمي تسور" و325 في مستوطنة "ألون" و500 في "غفعات زيئيف" و300 في "جلجل" في الأغوار، للبناء الفوري، وسيتم الموافقة على 166 وحدة استيطانية في عمنوائيل و130 في "بيتار عيليت" و433 في "أريئيل" و196 في "أورانيت".

هذا وصادقت إسرائيل على بناء 6742 وحدة استيطانية جديدة خلال العام 2017 الماضي. الرقم الذي يعد الأعلى منذ عام 2013، علمًا بأنه في العام 2016 صادقت الحكومة الإسرائيلية على نباء 2629 وحدة استيطانية، وذلك بحسب منظمة "سلام الآن" الإسرائيلية والمناهضة للاستيطان.

وأقر مركز حزب الليكود الحاكم بقيادة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بالإجماع، قرارا يطالب ممثلي الحزب المنتخبين بالدفع نحو إقرار تشريع يقضي بـ"فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة (المنطقة (ج)) والسماح بحرية البناء وتطبيق القانون الإسرائيلي على مختلف أراضي المستوطنات اليهودية".