الكنيست يصادق على قانون يعيد ليتسمان إلى وزارة الصحة

صادق الكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على القانون الذي يسمح لعضو الكنيست يعكوف ليتسمان بالعودة إلى إشغال منصب نائب وزير الصحة، ويخول غالبية صلاحيات الوزير.

صودق على القانون بغالبية 62 عضو كنيست مقابل معارضة 38 عضوا.

وكان الائتلاف الحكومي قد اضطر لتجنيد 61 عضو كنيست على الأقل، وذلك لأن الحديث عن تغيير بند محصن بقانون أساس. ومع المصادقة عليه في الكنيست، يصبح ساري المفعول بشكل فوري.

وكانت قد صادقت لجنة الدستور التابعة للكنيست، صباح اليوم، على نص القانون تمهيدا للقراءتين الثانية والثالثة، والذي يسمح لرئيس الحكومة بتخويل صلاحياته كوزير في الوزارات التي يتقلدها إلى نائب الوزير.

وبحسب القانون، فإن نائب الوزير يحظى بصلاحيات كاملة، باستثناء صلاحية إصدار تعليمات وأوامر، ويبقي في الوقت نفسه على الوضع القائم، والذي بموجبه لا يستطيع نائب الوزير المشاركة في تصويت الحكومة أو إشغال عضوية اللجنة الوزارية.

يذكر أنه في تموز/يوليو الماضي أوضح قضاة المحكمة العليا، ردا على التماس كتلة "يش عتيد"، أنه لا مجال للسماح بتعيين نواب الوزراء في الوزارات الحكومية بمكانة وزير. وفي أعقاب ذلك، عين ليتسمان في منصب ووزير، واستقال في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بسبب عمل القطارات في أيام السبت.

وتأتي المصادقة على القانون، مساء اليوم، وإعادة ليتسمان إلى وزارة الصحة كنائب وزير ضمن التفاهمات بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وبين الكتلة الحريدية على خلفية "أزمة السبت".