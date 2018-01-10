دعوى قضائية ضد قرار غواتيمالا نقل سفارتها للقدس

قدم المحامي ماركو فينيسيو ميخيا، دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية في غواتيمالا، ضد قرار الدولة نقل سفارتها من تل أبيب للقدس المحتلة، عقب إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المدينة المحتلة عاصمة لإسرائيل.

واعتبر المحامي ميخيا قرار بلاده نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس انتهاكًا للقانون الدولي الذي يعتبر القدس منطقة محتلة.

وقال المحامي إن "تغييرا سياسيا كهذا كان يجب أن يطرح للاستفتاء...الرئيس جيمي موراليس ضرب عرض الحائط بالمعايير الحكومية بإعلان نقل السفارة على صفحته على موقع (فيسبوك) بدلا من تكليف وزارة الخارجية بإعلانه عبر القنوات الرسمية".

من جهته، دافع موراليس في إعلانه على "فيسبوك" عن قرار نقل سفارة بلاده بقوله: "إسرائيل حليفة، وأن غواتيمالا تؤيدها تاريخيًا".

ونفت وزيرة خارجية غواتيمالا ساندرا خوفيل، أن تكون بلادها "رضخت" للضغوط الأميركية في اتخاذها قرار نقل السفارة، وأن موعد نقلها لم يحدد بعد.

وبإعلانها نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس أصبحت غواتيمالا الدولة الأولى والوحيدة حتى الآن، التي تحذو حذو الرئيس الأميركي ترامب.

يشار إلى أن الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، أكد قبل أيام موقف بلاده الرافض لنقل السفارة الرومانية من تل أبيب للقدس المحتلة، وجاء هذا التأكيد على الموقف بالاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الروماني برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

يذكر أن ترمب قرر مطلع كانون الأول/ديسمبر عام 2017 نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وإعلان المدينة المحتلة عاصمة لإسرائيل.