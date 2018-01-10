نتنياهو يصطحب شركة سلاح تحت التحقيق خلال زيارته للهند

يصطحب رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مسؤولين في شركة "إيروناوتيكس" الإسرائيلية لصناعة الطائرات بدون طيار، خلال رحلته إلى الهند، رغم التحقيق معها بقضية جنائية فرضت عليها المحكمة أكر حظر نشر صارم.

ومن المقرر أن يسافر نتنياهو إلى الهند يوم السبت القريب، وسيصطحب معه 130 رجل أعمال ومسؤول في نحو 100 شركة من مختلف القطاعات، من ضمنها الصناعات العسكرية والسايبر والزراعة والماء. وفي حين كان السبب الرسمي للزيارة "مرور 25 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين"، أشار محللون إلى أن نتنياهو يسعى لعقد صفقات واستثمارات في السوق الهندي، خاصة بعد إلغاء الأخيرة صفقة عسكرية مع إسرائيل بلغ ثمنها نحو نصف مليار دولار.

وبحسب موقع صحيفة "هآرتس"، تقع شركة "إيروناوتيكس" تحت تحقيق جنائي يتعلق ببيعها طائرة بدون طيار من طراز "Orbiter 1K" لزبون مثير للجدل، وعلى أثر ذلك علقت وزارة الأمن ترخيص الاستيراد والتصدير لهذا النوع من الطائرات الذي تنتجه الشركة، وفرضت المحكمة أمر حظر نشر صارم على تفاصيل القضية والتحقيق.

وبحسب الشكوى المقدمة ضد الشركة، طُلب من موظفين في الشركة تجربة طائرة انتحارية بدون طيار محملة بالمواد المتفجرة في أذربيجان على موقع تابع للجيش الأرميني، وجراء رفضهما هذه التجربة، قام مسؤولان بالشركة بتوجيه الطائرة وتفجيرها، لكنها أخطأت الهدف، وأنكرت الشركة تجريب منتجاتها على "أهداف حية".

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت شركة رفائيل الإسرائيلية للأسلحة، أن الحكومة الهندية أبلغتها رسميا إلغاء صفقة ضخمة كانت ستبرم بين الطرفين، بقيمة نصف مليار دولار.