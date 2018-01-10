  2. إسرائيليات
  3. أخبار

نتنياهو يصطحب شركة سلاح تحت التحقيق خلال زيارته للهند

تاريخ النشر: 10/01/2018 - 21:02

نتنياهو يصطحب شركة سلاح تحت التحقيق خلال زيارته للهند
(أ.ف.ب)
عرب ٤٨
تحرير : رامي حيدر

يصطحب رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مسؤولين في شركة "إيروناوتيكس" الإسرائيلية لصناعة الطائرات بدون طيار، خلال رحلته إلى الهند، رغم التحقيق معها بقضية جنائية فرضت عليها المحكمة أكر حظر نشر صارم.

ومن المقرر أن يسافر نتنياهو إلى الهند يوم السبت القريب، وسيصطحب معه 130 رجل أعمال ومسؤول في نحو 100 شركة من مختلف القطاعات، من ضمنها الصناعات العسكرية والسايبر والزراعة والماء. وفي حين كان السبب الرسمي للزيارة "مرور 25 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين"، أشار محللون إلى أن نتنياهو يسعى لعقد صفقات واستثمارات في السوق الهندي، خاصة بعد إلغاء الأخيرة صفقة عسكرية مع إسرائيل بلغ ثمنها نحو نصف مليار دولار.

وبحسب موقع صحيفة "هآرتس"، تقع شركة "إيروناوتيكس" تحت تحقيق جنائي يتعلق ببيعها طائرة بدون طيار من طراز "Orbiter 1K" لزبون مثير للجدل، وعلى أثر ذلك علقت وزارة الأمن ترخيص الاستيراد والتصدير لهذا النوع من الطائرات الذي تنتجه الشركة، وفرضت المحكمة أمر حظر نشر صارم على تفاصيل القضية والتحقيق.

وبحسب الشكوى المقدمة ضد الشركة، طُلب من موظفين في الشركة تجربة طائرة انتحارية بدون طيار محملة بالمواد المتفجرة في أذربيجان على موقع تابع للجيش الأرميني، وجراء رفضهما هذه التجربة، قام مسؤولان بالشركة بتوجيه الطائرة وتفجيرها، لكنها أخطأت الهدف، وأنكرت الشركة تجريب منتجاتها على "أهداف حية".

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت شركة رفائيل الإسرائيلية للأسلحة، أن الحكومة الهندية أبلغتها رسميا إلغاء صفقة ضخمة كانت ستبرم بين الطرفين، بقيمة نصف مليار دولار.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#بنيامين نتنياهو
#الهند
#أذربيجان
#أرمينيا
#إيروناوتيكس

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تغريم الليكود بـ350 ألف شيكل بسبب تبرعات غير مشروع
تغريم الليكود بـ350 ألف شيكل بسبب تبرعات غير مشروع

2018-01-10

الكنيست يصادق على قانون يعيد ليتسمان إلى وزارة الصحة
الكنيست يصادق على قانون يعيد ليتسمان إلى وزارة الصحة

2018-01-10

خلال جنازة المستوطن: دعوات للانتقام والاستيطان وقتل فلسطينيين أكثر
خلال جنازة المستوطن: دعوات للانتقام والاستيطان وقتل فلسطينيين أكثر

2018-01-10

الأكثر قراءة

القسام تتوعد والاحتلال يستنفر قواته بعد عملية نابلس

القسام تتوعد والاحتلال يستنفر قواته بعد عملية نابلس

2018-01-10
سفير واشنطن في إسرائيل يهاجم السلطة الفلسطينية

سفير واشنطن في إسرائيل يهاجم السلطة الفلسطينية

2018-01-10
الاحتلال قتل 8 فلسطينيين بغزة لم يشكلوا خطرا

الاحتلال قتل 8 فلسطينيين بغزة لم يشكلوا خطرا

2018-01-10
الوفاق: استقالة يوسف العطاونة خلال أيام

الوفاق: استقالة يوسف العطاونة خلال أيام

2018-01-10
دعوى قضائية ضد قرار غواتيمالا نقل سفارتها للقدس

دعوى قضائية ضد قرار غواتيمالا نقل سفارتها للقدس

2018-01-10