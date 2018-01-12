  2. إسرائيليات
  3. أخبار

الحكومة الإسرائيلية تصادق على ميزانية 2019

تاريخ النشر: 12/01/2018 - 09:17

الحكومة الإسرائيلية تصادق على ميزانية 2019
من الأرشيف
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

صادقت الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بالإجماع على ميزانية الدولة والخطة الاقتصادية للعام 2019، وذلك بعد جلسة مطولة بدأت صباح أمس الخميس.

وجاء أن ميزانية الدولة للعام 2019 ستصل إلى 397.3 مليار شيكل، منها 60 مليار شيكل ميزانية التعليم، و38 مليار شيكل ميزانية الصحة، و 13 مليار شيكل ميزانية الرفاه والناجين من الهولوكوست، و2 مليار شيكل مخصصات الإعاقة، بينما وصلت ميزانية الأمن إلى 63 مليار شيكل.

وتشتمل الميزانية على خطط جديدة تتصل بالعائلة والتمريض وتقليص العطل وتقصير أسبوع العمل وتصدير منتجاب القنب إلى خارج البلاد، وزيادة العرض في الشقق السكنية، وإضافات على ميزانية الوزارات الاجتماعية.

وفي نهاية المفاوضات على الميزانية، وقع رؤساء الكتل الائتلافية على "اتفاق ائتلافي" غير عادي، وذلك بداعي "منع ابتزاز أعضاء كنيست وكتل في الكنيست" خلال عملية إقرار الميزانية في الكنيست.

وينص الاتفاق، الذي وضعه الوزير ياريف ليفين، على أن "كل كتل الائتلاف تعمل بشكل مشترك على المصادقة على الميزانية وقانون التسويات في الكنيست بالقراءات الثلاث، وفي كل عمليات التصويت المطلوبة في لجان الكنيست، إضافة إلى التزام كل كتلة أو عضو كنيست بعدم طرح مطالب ميزانياتية أخرى خلافا لما تم الاتفاق عليه".

وتضمن الاتفاق أن مطالب ميزانياتية أخرى لأعضاء الكنيست ستكون على حساب الميزانيات الائتلافية لتلك الكتلة التي ينتمي إليها عضو الكنيست.

وتبين أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لتبحث طلب وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، زيادة ميزانية الأمن بنحو 4.5 مليار شيكل.

كما تبين أن رئيس "البيت اليهودي" ووزير المعارف، نفتالي بينيت، حصل على زيادة بقيمة 2.5 مليار شيكل في ميزانية التعليم، ما يجعل الميزانية تقترب من 60 مليار شيكل، وتكون بذلك الثانية بعد ميزانية الأمن.

يشار إلى أنه بعد مصادقة الحكومة على الميزانية، فإنها ستعرض على الكنيست للمصادقة عليها بالقراءة الثالثة في نهاية الدورة الشتوية في أواخر آذار/مارس.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ميزانية
#الكنيست

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تقديرات: بالحرب المقبلة سيسقط في إسرائيل 3 – 4 آلاف صاروخ يوميا
تقديرات: بالحرب المقبلة سيسقط في إسرائيل 3 – 4 آلاف صاروخ يوميا

2018-01-12

المدعي العام الإسرائيلي يتوعد "الفاسدين"
المدعي العام الإسرائيلي يتوعد "الفاسدين"

2018-01-12

استطلاع: تراجع "الليكود" لصالح "يش عتيد"
استطلاع: تراجع "الليكود" لصالح "يش عتيد"

2018-01-12

الأكثر قراءة

حالة الطقس: لطيف وارتفاع درجات الحرارة والأمطار ليلة الأحد

حالة الطقس: لطيف وارتفاع درجات الحرارة والأمطار ليلة الأحد

2018-01-11
شهيدان في غزة ونابلس برصاص الاحتلال

شهيدان في غزة ونابلس برصاص الاحتلال

2018-01-11
منخفضان جويان جديدان وأمطار وعواصف الأسبوع المقبل

منخفضان جويان جديدان وأمطار وعواصف الأسبوع المقبل

2018-01-11
خطة نتنياهو 2014: مناطق شمالي سيناء مقابل ضم المستوطنات

خطة نتنياهو 2014: مناطق شمالي سيناء مقابل ضم المستوطنات

2018-01-11
الاحتلال يعاقب ويحاصر عائلة التميمي

الاحتلال يعاقب ويحاصر عائلة التميمي

2018-01-11