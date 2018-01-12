الحكومة الإسرائيلية تصادق على ميزانية 2019

صادقت الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بالإجماع على ميزانية الدولة والخطة الاقتصادية للعام 2019، وذلك بعد جلسة مطولة بدأت صباح أمس الخميس.

وجاء أن ميزانية الدولة للعام 2019 ستصل إلى 397.3 مليار شيكل، منها 60 مليار شيكل ميزانية التعليم، و38 مليار شيكل ميزانية الصحة، و 13 مليار شيكل ميزانية الرفاه والناجين من الهولوكوست، و2 مليار شيكل مخصصات الإعاقة، بينما وصلت ميزانية الأمن إلى 63 مليار شيكل.

وتشتمل الميزانية على خطط جديدة تتصل بالعائلة والتمريض وتقليص العطل وتقصير أسبوع العمل وتصدير منتجاب القنب إلى خارج البلاد، وزيادة العرض في الشقق السكنية، وإضافات على ميزانية الوزارات الاجتماعية.

وفي نهاية المفاوضات على الميزانية، وقع رؤساء الكتل الائتلافية على "اتفاق ائتلافي" غير عادي، وذلك بداعي "منع ابتزاز أعضاء كنيست وكتل في الكنيست" خلال عملية إقرار الميزانية في الكنيست.

وينص الاتفاق، الذي وضعه الوزير ياريف ليفين، على أن "كل كتل الائتلاف تعمل بشكل مشترك على المصادقة على الميزانية وقانون التسويات في الكنيست بالقراءات الثلاث، وفي كل عمليات التصويت المطلوبة في لجان الكنيست، إضافة إلى التزام كل كتلة أو عضو كنيست بعدم طرح مطالب ميزانياتية أخرى خلافا لما تم الاتفاق عليه".

وتضمن الاتفاق أن مطالب ميزانياتية أخرى لأعضاء الكنيست ستكون على حساب الميزانيات الائتلافية لتلك الكتلة التي ينتمي إليها عضو الكنيست.

وتبين أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لتبحث طلب وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، زيادة ميزانية الأمن بنحو 4.5 مليار شيكل.

كما تبين أن رئيس "البيت اليهودي" ووزير المعارف، نفتالي بينيت، حصل على زيادة بقيمة 2.5 مليار شيكل في ميزانية التعليم، ما يجعل الميزانية تقترب من 60 مليار شيكل، وتكون بذلك الثانية بعد ميزانية الأمن.

يشار إلى أنه بعد مصادقة الحكومة على الميزانية، فإنها ستعرض على الكنيست للمصادقة عليها بالقراءة الثالثة في نهاية الدورة الشتوية في أواخر آذار/مارس.