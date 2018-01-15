ليبرمان يدعي أنه يوجد أنفاق أخرى من غزة إلى سيناء

قال وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الإثنين، إنه يوجد لدى حركة حماس أنفاق أخرى تعبر حدود قطاع غزة مع مصر، وأن الجيش الإسرائيلي سوف يدمر الأنفاق الهجومية خلال العام الحالي.

ونقل عنه قوله، في جلسة لكتلة "يسرائيل بيتينو"، إنه يعتقد أن هناك أنفاق أخرى لحركة حماس تتجاوز الحدود إلى سيناء.

وبحسب تقديراته فإن إسرائيل ستتمكن من تدمير كافة الأنفاق الهجومية لحركة حماس حتى نهاية العام الحالي.

واضاف أن "الأجهزة الأمنية الإسرائيلية سوف تستهدف المنشآت الإستراتيجية لحركة حماس ردا على إطلاق النار باتجاه إسرائيل".

وكان ليبرمان قد هاجم في وقت سابق، اليوم، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وادعى أنه "غير معني بالسلام"، كما ادعى أنه بالنسبة لعباس فإن تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كانت "ذريعة للتهرب من المفاوضات المباشرة".

واتهم ليبرمان عباس بأنه "الممول المركزي للإرهاب"، وقال إنه يحول سنويا مبلغ مليار شيكل لمنفذي العمليات، وذلك في إشارة إلى المساعدات التي تقدمها السلطة لذوي الشهداء والأسرى.