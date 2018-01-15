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"يش عتيد" يعزز صفوفه بنائب رئيس الموساد السابق

تاريخ النشر: 15/01/2018 - 13:57

"يش عتيد" يعزز صفوفه بنائب رئيس الموساد السابق
(أرشيف)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

انضم نائب رئيس الموساد السابق، رام بن براك، إلى حزب "يش عتيد" الذي يرأسه عضو الكنيست، يائير لبيد، حيث سيكون بن براك ضمن قائمة الحزب التي ستخوض انتخابات الكنيست القادمة.

وسيعقد رئيس حزب "يش عتيد"، لبيد والنائب السابق لرئيس الموساد بن براك مؤتمرا صحفيا خاصا، عصر اليوم الإثنين، بالكنيست، حيث سيعلن بن براك رسميا عن انضمامه للحزب.

يذكر أن بن براك خدم في جهاز الموساد لمدة 33 عاما، وقضى سبع سنوات في وحدة "سايرت ماطكال" الكوماندوز، وكان المدير العام لوزارة الاستخبارات ووزارة الشؤون الإستراتيجية. وهو خريج كلية الأمن القومي وحاصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية والأمن القومي من جامعة حيفا.

وكان استطلاع للرأي العام الإسرائيلي حول الانتخابات للكنيست والذي أجرته القناة الثانية الإسرائيلية، ونشر مساء يوم السبت، قد أظهر أن رئيس كتلة "يش عتيد" يائير لبيد، بحال تحالف مع كتلة "كولانو" برئاسة وزير المالية موشيه كحلون، سيتمكن من الحصول على 29 مقعدا ومن التغلب والإطاحة برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من منصبه.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#يشي عتيد
#الكنيست
#لبيد
#بن براك

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