  2. إسرائيليات
  3. أخبار

المستشار القضائي للكنيست: المقاطعة ليست غير مشروعة ولكن

تاريخ النشر: 17/01/2018 - 13:26

المستشار القضائي للكنيست: المقاطعة ليست غير مشروعة ولكن
من الأرشيف
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

تطرق المستشار القضائي للكنيست، إيال ينون، اليوم الأربعاء، إلى مبادرة رئيس لجنة الكنيست، يوآف كيش، من كتلة الليكود، "منع أعضاء الكنيست من السفر بتمويل جمعيات تدعو لمقاطعة إسرائيل أو المستوطنات"، وقال إن المقاطعة هي جزء من حرية التعبير، ولكنه استدرك بالقول إنه "يسمح لأعضاء الكنيست بتغيير قواعد السلوكيات".

وفي جلسة لجنة الكنيست، التي تدرس المصادقة على القواعد الجديدة، قال ينون إن "المقاطعة هي جزء من حرية التعبير. هناك مقاطعة دينية واقتصادية وسياسية. وهي ليست أمرا غير مشروع، وهي متطرفة بالتأكيد".

وبحسبه، فإن "المفهوم التاريخي الكلاسيكي لقانون الحصانة، في مثل هذه المواضيع، يجب أن يوفر حرية العمل، ولكن من المسموح لكم تغيير الاتجاه".

ودعا ينون إلى إفساح المجال للجنة لإبداء وجهة نظرها في حالات استثنائية، وقال إنه من الممكن أن ينشأ وضع يدعى فيه عضو كنيست، بتمويل منظمة تسعى لمقاطعة إسرائيل، لعرض رأيه في اتجاه آخر، وليس في اتجاه المنظمة".

وخلال المداولات، قال النائب يوسف جبارين، من القائمة المشتركة، إنه يدرس التوجه إلى المحكمة العليا في حال المصادقة على مبادرة كيش. وقال إنه يدعو لمقاطعة المستوطنات، وإن هذا موقفه السياسي، وإنه يصر على حقه في تمثيل هذا الموقف السياسي، وبالتالي فإن هذا القانون يتدخل في الموقف السياسي.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الكنيست
#إيال ينون

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

وفاة جندي إسرائيلي متأثرا بإصابته في لبنان عام 1987
وفاة جندي إسرائيلي متأثرا بإصابته في لبنان عام 1987

2018-01-17

البحرية الإسرائيلية تتسلح بمنظومة دفاعية جديدة تعتمد التضليل
البحرية الإسرائيلية تتسلح بمنظومة دفاعية جديدة تعتمد التضليل

2018-01-17

نتنياهو: نقل السفارة الأميركية للقدس بغضون عام
نتنياهو: نقل السفارة الأميركية للقدس بغضون عام

2018-01-17

الأكثر قراءة

وقفة | إعلامُنا وجريمة جنين

وقفة | إعلامُنا وجريمة جنين

2018-01-16
طيران بين إسرائيل والهند فوق الأجواء السعودية

طيران بين إسرائيل والهند فوق الأجواء السعودية

2018-01-16
حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة ومنخفض جوي الأربعاء

حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة ومنخفض جوي الأربعاء

2018-01-16
حالة الطالبة الجامعية من العزير خطيرة ومستقرة

حالة الطالبة الجامعية من العزير خطيرة ومستقرة

2018-01-16
14 إصابة بداء الكلب خلال أسبوعين و 74 حالة في 2017

14 إصابة بداء الكلب خلال أسبوعين و 74 حالة في 2017

2018-01-16