نقلت القناة الإسرائيلية العاشرة، مساء أمسٍ، السبت، عن مسؤولين إسرائيليين كبار، أن هناك اتصالات إسرائيلية أردنية ثانية لإجراء محادثات هاتفية بين رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، وملك الأردن، عبد الله الثاني، دون أن توضح القناة فحوى "المحادثات".

يأتي ذلك في أعقاب اعتذار الحكومة الإسرائيلية، الخميس الماضي، رسميًا للأردن عن الجريمة التي ارتكبها حارس الأمن بالسفارة الإسرائيلية في عمان، والتي أسفرت عن مقتل مواطنين أردنيين، وكذلك عن جريمة قتل القاضي رائد زعيتر عام 2014. وتعهدت بدفع تعويضات للحكومة الأردنية.

وقالت القناة العاشرة، نقلا عن مصادر لم تسمّها، إن هناك "نوايا للعمل من أجل ترتيب لقاء بين الطرفين (الأردني والإسرائيلي)، قريبًا".

علما بأنه خلال الأشهر الستة الماضية لم يكن هناك أي تواصل بين نتنياهو وملك الأردن. وكان آخر اتصال هاتفي معلن بين نتنياهو وعبد الله الثاني في 24 يوليو/ تموز الماضي، على خلفية أزمة نصب الاحتلال الإسرائيلي بوابات إلكترونية على أبواب الأقصى، قبل إزالتها، في أعقاب أزمة السفارة، وكان آخر لقاء معلن بين الطرفين قبل ​​أكثر من عامين.

ونقلت القناة عن المسؤولين أنه لم يتم تحديد توقيت أو مكان اللقاء الذي قد يجمع بين نتنياهو والملك عبد الله، إلا أن تواجد الاثنين في منتدى دافوس الاقتصادي، في سويسرا، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، "فرصة مناسبة لعقد الاجتماع".

ورفض مكتب رئيس الحكومة التعليق عما إذا كان نتنياهو والملك عبد الله سيجتمعان قريبا أو سيتحدثان هاتفيًا. وقال نتنياهو في بيان نشر الليلة الماضية إن "هناك أهمية إستراتيجية في الحفاظ على هذه العلاقة" (الأردنية الإسرائيلية). كما وشكر "كوشنر وغرينبلات لجهودهما خلف الكواليس للمساعدة في حل أزمة السفارة".

وتلقت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن مذكرة رسمية من وزارة الخارجية الإسرائيلية "عبرت فيها عن أسف الحكومة الإسرائيلية وندمها الشديدين إزاء حادثة السفارة الإسرائيلية في عمان التي وقعت في تموز/ يوليو من العام الماضي وأسفرت عن استشهاد مواطنين أردنيين اثنين وكذلك إزاء حادثة استشهاد القاضي الأردني زعيتر".

وتعهدت الحكومة الإسرائيلية رسميًا من خلال المذكرة بتنفيذ ومتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بحادثة السفارة الإسرائيلية بعمان مثلما تعهدت بتقديم تعويضات، وبحسب القناة الإسرائيلية، ستقوم إسرائيل بدفع مبلغ 5 مليون دولار تعويض لأسر القتلى، على أن يسلم المبلغ للحكومة الأردنية، التي ستقوم بتوزيعها على العائلات الثكلى وفق تقديراتها.