مدير مكتب نتنياهو السابق يشهد ضده بالملف 1000

قدم مدير مكتب رئيس الحكومة السابق، آري هارو، الذي تحول لشاهد ملك في ملفات الفساد التي يتم التحقيق فيها مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، شهادة ضد الأخير في الملف 1000، قال فيها إنه تلقى هدايا مقابل استغلال علاقاته لمصلحة مقربيه.

وقال هارو إنه في إحدى المحادثات بين نتنياهو ورجل الأعمال أرنون ميلتشين، الذي تشتبه الشرطة بأنه قدم هدايا ورشاوى لنتنياهو بانتظام، طلب الأخير من نتنياهو مساعدة في تجديد تأشيرة العمل في الولايات المتحدة الخاصة به، فسأله نتنياهو "هل أحضرت السيجار؟".

وتدعم هذه الشهادة ادعاء الشرطة والنيابة بأن نتنياهو تلقى هدايا مقابل استغلال نفوذ منصبه لتحقيق مصالح رجال أعمال وأصدقاء ومقربين له، على شاكلة هدايا وزجاجات شامبانيا وبدلات فاخرة، وأنها ستساعد المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، على اتخاذ قرار حول إمكانية تقديم نتنياهو للمحاكمة في الملف 1000.

وقالت القناة الإسرائيلية العاشرة إن الشرطة تقدر قيمة السيجار الفاخر الذي تلقاه نتنياهو بنحو 200-300 ألف شيكل، وقيمة الشمبانيا التي حصلت عليها زوجته بنحو 600-700 ألف شيكل.

وبحسب القناة، من المحتمل أن يعتبر تلقي هذه الهدايا على عدة سنوات إشكالية قضائية، يضاف إليها ادعاء نتنياهو أنه لا يعلم بأن زوجته سارة حصلت على كل هذه الكمية من زجاجات الشامبانيا الوردية من ميلتشين.

ووفقًا للقناة، ستوصي الشرطة بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في هذا الملف، لكن لا يمكن الجزم حاليًا بكيفية تعامل الادعاء العام مع الإشكاليات القانونية الموجودة فيه، خاصة أن القرار في النهاية للمستشار القضائي للحكومة.