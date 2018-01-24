رواندا ترفض استقبال طالبي لجوء طردوا بالقوة

قال نائب وزيرة خارجية رواندا، أوليفيا ندونغيرها، اليوم الأربعاء، إن بلاده لن تستقبل طالبي لجوء يتم طردهم خلافا لرغبتهم. كما نفى وجود أي اتفاق مع إسرائيل لاستيعابهم في رواندا.

وكتب في حسابه على تويتر إن رواندا لن تستقبل أبدا أي مهاجر أفريقي يطرد خلافا لرغبته.

وأضاف أن سياسة "الأبواب المفتوحة" تسري فقط على الذين يأتون إلى رواندا طواعية بدون أي إكراه.

وكانت رواندا قد نفت، يوم أمس الثلاثاء، أن تكون قد وقعت على اتفاق سري مع إسرائيل لاستيعاب طالبي لجوء أفارقة. وأوضحت أن أبوابها مفتوحة أمام من يصل حدودها طواعية وليس مكرها.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه من المقرر أن يجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع رئيس رواندا، بول كاغامي، على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، وذلك على خلفية مطامع إسرائيل بالتوقيع على اتفاق معها لاستيعاب طالبي اللجوء الأفارقة.