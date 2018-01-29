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إسرائيل ترحب بإدانة رابطة علماء المسلمين للمحرقة

تاريخ النشر: 29/01/2018 - 07:13

إسرائيل ترحب بإدانة رابطة علماء المسلمين للمحرقة
(أ.ف.ب.)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

رحبت وزارة الخارجية الإسرائيلية برسالة الإدانة التي بعثها الأمين العام لرابطة علماء المسلمين الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، حول المتحف التذكاري للمحرقة "الهولوكوست" في الولايات المتحدة.

وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية للإعلام العربي، حسن كعبية، في تصريح لوسائل الإعلام إن "إسرائيل تعرب عن تقديرها العميق لمثل هذه التصريحات، من جانب الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى".

وتابع: "إننا إذ نشكره على تضامنه مع ضحايا الهولوكوست، لنأمل بالوقت ذاته أن تتظافر الجهود من قبل الدول المجاورة، من أجل إدانة المحرقة النازية، لتفنيد الدعوات التي نسمعها صباح مساء من الإيرانيين وآية الله، بوجوب حرق وإلقاء اليهود بالبحر".

وهاجم الشيخ محمد العيسى منكرو المحرقة، قائلا إنها "أسفرت عن فظائع يعجز أي إنسان منصف ومحب للعدل والسلام أن يتجاهلها، أو يستهين بها، ومن الخطأ تبرير واقعتها الشنيعة أو التقليل من شأنها". واعتبرت مصادر صحافية إسرائيلية أن يكون هذا الهجوم موجّه إلى إيران.

ويعتبر الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى مقربا من البلاط الملكي السعودي، ذلك أنه كان وزيرا للعدل في العام 2009، وهو نفس العام الذي صدر به أمر ملكي بتعيينه مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#المحرقة
#الخارجية الإسرائيلية
#رابطة علماء المسلمين
#المحرقة
#محمد بن عبد الكريم العيسى

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