بعد لقاء نتنياهو - بوتين: وفد أمني روسي يصل إسرائيل الأربعاء

نقلت القناة الإسرائيلية العاشرة عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه في أعقاب لقاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو يوم أمس، الإثنين، تقرر أن يقوم وفد روسي رفيع برئاسة المستشار للأمن القومي للرئيس الروسي، نيكولاي باتروشيف، بزيارة لإسرائيل يوم غد الأربعاء.

وقال المصدر نفسه إن المحادثات ستتركز أساسا على مواضيع تناولتها قمة نتنياهو – بوتين، وعلى رأسها "محاولات إيران ترسيخ تواجدها العسكري في سورية، وجهود إيران لإقامة مصانع لإنتاج صواريخ دقيقة لحزب لله على أراضي لبنان، والاتفاق النووي مع إيران، وجهود الإدارةالأميركية وإسرائيل لإدخال تعديلات على الاتفاق".

وجاء أن باتروشيف سيصل إلى القدس مع نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائل بوغدانوف، ونائب الوزير للأمن الداخلي، ونائب وزير العدل، وعدد من كبار الجنرالات في الجيش والأجهزة الاستخبارية الروسية.

كما جاء أن الوفد الروسي سيكون ضيفا على المستشار للأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات.

ومن المتوقع أن يشارك من الجانب الإسرائيلي في المحادثات مع الوفد الروسي كل من سفير إسرائيل في موسكو غاري كورن، ومسؤولين آخرين في وزارة الخارجية، وممثلين عن وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي والموساد.

وبحسب القناة العاشرة فإن زيارة مثل هذا الوفد تدل على العلاقات السياسية الأمنية الوثيقة بين إسرائيل وروسيا منذ وصول القوات الروسية إلى سورية.

يذكر في هذا السياق أن لقاء نتنياهو مع بوتين كان السابع من نوعه منذ أيلول/سبتمبر من العام 2015، كما أجرى الطرفان 10 محادثات هاتفية على الأقل خلال الفترة ذاتها.

وأكد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية هذه التفاصيل، مشيرا إلى أن بن شبات سيجري محادثات معمقة مع الوفد الروسي في قضايا إقليمية، وفي مواضيع ذات صلة بالمصالح المشتركة بين روسيا وإسرائيل.