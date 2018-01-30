سقوط صاروخ بجنوب البلاد أطلق من غزة

سقط بالساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، صاروخ، تم إطلاقه من قطاع غزة، في جنوب البلاد، حيث انطلقت صفارات الإنذار في كل من المجلس الإقليمي "شاعر هنيغيف" و"سدوت النقب"، فيما سمعت صوت انفجارات دون أن يعرف بعد ماهيتها أو وقوع إصابات.

وأفادت وسائل الاعلام الإسرائيلية أن صاروخا أطلق من قطاع غزة، سقط داخل بلدة محاذية للقطاع.

وزعم الجيش أن صاروخا أطلق من قطاع غزة وسقط في منطقة مفتوحة في مستوطنة "شاعر هنيغف"، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

ودوت صفارات الانذار في مستوطنات غلاف غزة، قبل دقائق من إطلاق الصاروخ.

وفي وقت لاحق قال الناطق بلسان الجيش إنه "لا دلائل على سقوط صاروخ بغلاف غزة فجر اليوم، وقوات من الجيش تمشط المنطقة".

يذكر أنه منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية نحو البلدات الإسرائيلية بالجنوب نحو 30 صاروخا، فيما قصف السلاح الحربي الإسرائيلي عدة مرات بالقطاع واستهدف مواقع للمقاومة ومقرات لحركة حماس.