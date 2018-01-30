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فتح السفارة الإسرائيلية في عمان في الأيام القريبة

تاريخ النشر: 30/01/2018 - 13:49

فتح السفارة الإسرائيلية في عمان في الأيام القريبة
قوات الأمن الأردنية أمام مبنى السفارة (أف ب)
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

أعلنت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، أنه سيتم فتح السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية، عمان، في الأيام القريبة، وأن عددا من موظفي السفارة عادوا إلى مكاتبهم فيها.

وبحسب الإذاعة فإن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تبحث عن بديلة للسفيرة السابقة، عينات شلاين.

يذكر أن السفارة كانت قد أغلقت في تموز/يوليو الفائت بعد أن أقدم حارس السفارة، زيف مويال، على قتل مواطنين أردنيين بزعم تعرضه لاعتداء.

وفي أعقاب ذلك، اضطرت إسرائيل لتقديم اعتذار للأردن، وتعهدت بتعويض عائلات الشهيدين، إضافة إلى عائلة القاضي الأردني الشهيد رائد زعيتر الذي استشهد عام 2014.

جاء ذلك بهدف إنهاء إحدى الأزمات الخطيرة في علاقة إسرائيل مع الأردن منذ التوقيع على اتفاقية السلام عام 1994.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#عمان
#عينات شلاين

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