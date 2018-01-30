وزير خارجية سلوفينيا للسفير الإسرائيلي: الاعتراف بدولة فلسطين قريبا

في اجتماعه مع السفير الإسرائيلي، أيال سيلاع، في العاصمة ليوبليانا قال وزير خارجية سلوفينيا، كارل أريافيك، إن بلاده ستعترف قريبا بدولة فلسطين.

وقالت القناة الإسرائيلية العاشرة إن أريافيك عرض على السفير الإسرائيلي تفاصيل عملية الاعتراف التي يتوقع أن تتم في البرلمان، وأنه في ظل مواقف أحزاب الائتلاف، فإن التقديرات تشير إلى أن القرار سيصادق عليه بغالبية كبيرة.

وكانت سلوفينيا قد اتخذت قرارا، في وقت سابق من الشهر الجاري، بدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ونقلت القضية إلى البرلمان صاحب الصلاحية للبت فيها.

ومن المتوقع أن تعقد جلسة للجنة الخارجية والأمن في البرلمان السلوفيني، يوم غد الأربعاء، حيث من المرتقب أن يتم التصويت بهذا الشأن. وفي حال صادقت اللجنة على ذلك، فسوف يتم تحويل الموضوع إلى البرلمان للتصويت عليه في شباط/ فبراير.

يذكر أن رئيس سلوفينيا، بوروت باهور، كان قد أصدر بيانا، يوم الجمعة الماضي، رفض فيه الاعتراف بفلسطين في التوقيت الحالي. ورغم أنه عبر عن دعمه للاعتراف بفلسطين، إلا أنه أضاف أن ذلك يجب أن يتم بالتوقيت والسياق الذي "يخدم عملية السلام"، على حد قوله.

وادعى أن "الخطوات من جانب واحد لن تحسن الأوضاع، ومن الممكن أن تعمق عدم الثقة بين الطرفين".

يذكر في هذا السياق أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، كان قد اجتمع، قبل أسبوع، مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، في بروكسل. وصرح في مؤتمر صحفي، بعد الاجتماع، أنه يطلب من دول أوروبا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأن الاعتراف لن يكون عقبة أمام ما يسمى "عملية السلام".