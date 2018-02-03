مناورات للشرطة وجيش الاحتلال بالجنوب استعدادا لحالات الطوارئ

شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت بمناورات عسكرية في جنوب البلاد، فيما ستشرع الشرطة صباح الأحد، بتمرين يحاكي الاستعداد والجاهزية لحالات الطوارئ في الجنوب.

وذكر الجيش في بيانه لوسائل الإعلام، أنه تم البدء، مساء السبت، بتمرين شامل وواسع لفحص جاهزية واستعداد وحدات القيادة الجنوبية العسكرية والذراع البرية والشبكة اللوجستية في الجنوب لحالات الطوارئ.

وزعم بأنه تم التخطيط للتمرين بشكل مسبق في إطار خطة التدريبات السنوية لعام 2018، بهدف الحفاظ على جاهزية واستعداد القوات في الخدمة النظامية والاحتياط.

وخلال التمرين سيتم تفعيل المكالمات الهاتفية لتجنيد الاحتياط وسيتم ملاحظة حركة ناشطة للمركبات الأمنية في منطقة غلاف غزة.

ويتوقع انتهاء التمرين الأربعاء المقبل.

وفي سياق متصل، من المقرر أن تبدأ الشرطة الإسرائيلية بإجراء مناورات ضخمة بمنطقة جنوب البلاد، صباح الأحد، على أن تستمر حتى ساعات المساء من نفس اليوم.

وذكرت الشرطة أن المناورة ستشمل من مناطق أسدود شمالا وحتى إيلات جنوبا وسيلاحظ خلالها حركة نشطة لقوات الأمن والإنقاذ.

وحسب الشرطة ستشمل المناورات محاكاة سيناريوهات "متطرفة" سواء من الناحية الحربية أو الكوارث.