أحد أفراد العائلة الحاكمة بالبحرين بتل أبيب ويُستقبل بالكنيست

كشف وزير الاتصالات الإسرائيلي، أيوب القرا، من حزب الليكود الحاكم، إنه التقى مع الأمير البحريني مبارك آل خليفة، في تل أبيب وأنه سيستضيفه في الكنيست.

وكتب القرا في حسابه على موقع التواصل "تويتر" أنه "التقيت علنا، ولأول مرة، في تل أبيب مع مبارك آل خليفة، أمير بحريني، من أجل تعزيز العلاقة بين الدولتين. ويوم (غد) الاثنين سيشرفني أن أستضيفه في الكنيست الإسرائيلي".

ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن جهات إسرائيلية لديها علاقات في الخليج قولها إنهم لم يتعرفوا على هذا الأمير بموجب الصورة التي نشرها القرا، وأنهم لا يعرفون من هذا الشخص.

وقال مبارك آل خليفة في مقابلة أجرتها معه الإذاعة العامة الإسرائيلية إنه يعيش حاليا في لندن وأن لديه أصدقاء في إسرائيل وجاء لزيارتهم، وأنه يعتاش من جمع الرسومات. وشدد على أن "حاكم البحرين الآن هو ابن عمي".

وأضاف أن علاقته مع العائلة المالكة في البحرين ليست جيدة. لكن في الوقت نفسه قال إن جهات في حكومة البحرين حاولت منعه من السفر إلى إسرائيل، معتبرا أنه يقوم "بزيارة خاصة" إلى إسرائيل. وتابع أنه التقى مع القرا وأنه "بالإمكان القول إن هذه زيارة خاصة لكنها تتضمن لقاءات مثيرة".

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن القرا اضطر، قبل شهرين، إلى إزالة تغريدة من حسابه في "تويتر" رحب من خلالها بوفد رسمي بحريني إلى إسرائيل. ورجحت الإذاعة نفسها أن التغريدة شُطبت بسبب الإحراج الذي سببته للوفد البحريني نتيجة كشف زيارته لإسرائيل، وتسبب بانتقادات واستنكارات واسعة لهذا الوفد في الخليج ودول عربية ومن جانب الفلسطينيين.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قد ذكرت في 18 تشرين الأول/أكتوبر العام 2012 أن قريبا للعائلة الحاكمة في البحرين، آل خليفة، ويدعى مبارك حمد (29 عاما في حينه)، اعتقل ثملا لدى وصوله إلى لندن على متن طائرة، وكان يصرخ خلال الرحلة الجوية، وتسبب بإزعاج ودب الرعب بين الركاب، ما اضطر طاقم الطائرة إلى استدعاء الشرطة. وكان مبارك آل خليفة قد أكد أنه يدعى مبارك حمد أيضا.

يشار إلى أنه من الناحية الرسمية لا توجد علاقات رسمية بين إسرائيل والبحرين، لكن ترددت مؤخرا عن زيارات لمسؤولين بحرينيين، وسعوديين وإماراتيين أيضا، إلى إسرائيل. ويزور إسرائيليون البحرين والإمارات، وقد تم الإعلان عن ذلك سابقا.

ورغم عدم وجود تقارير تتحدث عن زيارات إسرائيليين للسعودية، لكن أنباء تحدثت عن زيارة رئيس الموساد السابق، مئير داغان، للسعودية والالتقاء مع قياديين سعوديين. وزار إسرائيل أكثر من مرة الجنرال المتقاعد السعودي أنور عشقي. كذلك التقى مسؤولون إسرائيليون كبار، بينهم وزير الأمن السابق موشيه يعالون، مع مسؤولين رسميين سعوديين بينهم تركي الفيصل.

وتتالت تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مؤخرا، عن علاقات سرية متينة بين إسرائيل والسعودية والإمارات والبحرين، بادعاء مواجهة إيران. وتصف إسرائيل هذه الدول، من الناحية الرسمية، بأنها "دول معتدلة".