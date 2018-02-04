  2. إسرائيليات
  3. أخبار

مناورات عسكرية للجيش الإسرائيلي على وقع التوتر مع لبنان

تاريخ النشر: 04/02/2018 - 09:57

مناورات عسكرية للجيش الإسرائيلي على وقع التوتر مع لبنان
(أرشيف)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

يجري الجيش الإسرائيلي مناورات عسكرية على الجبهة الشمالية، وذلك على وقع التوتر مع لبنان وتهديدات وزراء بالحكومة الإسرائيلية بتوجيه ضربة عسكرية لحزب الله والمنشآت الحيوية في لبنان.

وحسب صحيفة "هآرتس"، يستعد الجيش الإسرائيلي لأكبر مناورة عسكرية لسلاح المظليين، وذلك على خلفية تصعيد التوتر على الجبهة الشمالية، حيث من المفروض أن يجري التدريب في منتصف العام الجاري بمشاركة جميع المظللين بالجيش ومشاركة عناصر من الوحدات الخاصة بالجيش.

ومنذ عام 2012، لم يقم لواء المظليين بالجيش بإجراء أي مناورات وتدريبات شاملة وواسعة، وفي هذه المرحلة وعلى ضوء تقييم المؤسسة الأمنية، بأن إيران عادت إلى لتعزيز نفوذها وإنشاء مصنع لإنتاج الأسلحة في لبنان، قرر الجيش الإسرائيلي القيام بهذه المناورة منتصف هذا العام.

تقرير أمني للاحتلال: المواجهة العسكرية مع غزة حتمية
ورد هذا التحذير، من خلال تقرير قدمه قادة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن وضع قطاع غزة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، محذرين من مواجهة عسكرية حتمية إذا لم يتم تدارك الأمور.
 

وتشير التقديرات إلى أن المناورة العسكرية المستقبلية ستكون أكثر أهمية بكثير من المناورات السابقة. ومن المتوقع أن يقوم الجنود بلواء المظليين بإجراء تدريبات في المنطقة الجنوبية، حيث تحاكي التمرينات سيطرة القوات على مناطق معينة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري بالجيش قوله: "خلال التدريبات سيتم تنفيذ مناورات لطائرات سلاح الجو التي ستقوم بالإقلاع والهبوط بالمعدات الثقيلة، مثل الذخائر والسيارات ولوازم الامدادات التي يستخدمها الجنود خلال إقامتهم في المنطقة".

ويدور الحديث عن أول مناورة عسكرية يستخدم من خلالها جنود لواء المظليين المظلات الجديدة للجيش الإسرائيلي، التي صنعت من قبل الشركة الأميركية "إيربورن"، والتي تمكن من الهبوط بتضاريس أكثر تنوعا من المظلة التي تم إخراجها مؤخرا من الخدمة بالجيش.

وستكون التدريبات المستقبلية أول مناورة كبيرة وشاملة للواء المظليين الذي سيستخدم هذه المظلات، التي تم إدخالها للخدمة بالجيش في عام 2014، بينما الطائرة تم تصميمها للقيام بحملات خاصة، التي تمكن أيضا لحمل معدات ثقيلة خلافا لطراز طائرة الهروكلس" السابقة، إذ تمكن الطائرة الطيران على علو منخفض. وعلى سبيل المثال، يمكن أن تحمل الطائرة 92 جنديا من المظليين ومعداتهم، أو أربع مركبات عسكرية للمهام الخاصة.

مناورات للشرطة وجيش الاحتلال بالجنوب استعدادا لحالات الطوارئ
تم البدء، مساء اليوم السبت، بتمرين شامل وواسع لفحص جاهزية واستعداد وحدات القيادة الجنوبية العسكرية والذراع البرية والشبكة اللوجستية في الجنوب لحالات الطوارئ.
 

وذكر ضابط كبير في وحدة القتال التي من المتوقع أن يشارك في المناورات، أن الاستعدادات للقوة التي يرأسها تهدف إلى منع الوضع الذي يبدأ فيه القتال على الحدود الإسرائيلية.

وقال الضابط "نحن نستعد لحالة يكون فيها القتال بعيد عن المنازل، وسنكون في وضع علينا التعامل ولفترة طويلة من الزمن مع التضاريس والواقع في المناطق التي هبط بها جنود لواء المظليين".

وفي الأسبوع الماضي، صعد وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، من لغة التهديد والوعيد للجيش اللبناني وحزب الله، قائلا: "في الحرب المستقبلية سيضطر الجيش الإسرائيلي للتوغل البري وإدخال الجنود بالعمق اللبناني".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الجيش الإسرائيلي
#لواء المظليين
#مناورات عسكرية
#لبنان
#حزب الله

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصلحة السجون: لا مكان لسجن طالبي اللجوء الأفارقة
مصلحة السجون: لا مكان لسجن طالبي اللجوء الأفارقة

2018-02-04

حكومة الاحتلال تشرعن البؤرة الاستيطانية "حفات غلعاد"
حكومة الاحتلال تشرعن البؤرة الاستيطانية "حفات غلعاد"

2018-02-04

نتنياهو يدعو "للتهدئة" ووزراؤه يقرعون طبول الحرب على لبنان
نتنياهو يدعو "للتهدئة" ووزراؤه يقرعون طبول الحرب على لبنان

2018-02-04

الأكثر قراءة

مواجهات ببرقين والاحتلال يستدعي تعزيزات ويفرض حظرا للتجوال

مواجهات ببرقين والاحتلال يستدعي تعزيزات ويفرض حظرا للتجوال

2018-02-03
شهيد برصاص الاحتلال بمواجهات في جنين

شهيد برصاص الاحتلال بمواجهات في جنين

2018-02-03
حالة الطقس: ارتفاع درجات الحرارة بأعلى من المعدل السنوي

حالة الطقس: ارتفاع درجات الحرارة بأعلى من المعدل السنوي

2018-02-03
مرة أخرى الاحتلال يفشل في اعتقال منفذ عملية نابلس

مرة أخرى الاحتلال يفشل في اعتقال منفذ عملية نابلس

2018-02-03
الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ 100 هجوم بسيناء بموافقة السيسي

الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ 100 هجوم بسيناء بموافقة السيسي

2018-02-03