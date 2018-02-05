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ليبرمان: الوضع في غزة صعب لكن لم يصل للأزمة

تاريخ النشر: 05/02/2018 - 16:24

ليبرمان: الوضع في غزة صعب لكن لم يصل للأزمة
أفيغدور ليبرمان (أ.ف.ب)
عرب ٤٨
تحرير : رامي حيدر

زعم وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أن الوضع في قطاع غزة لم يصل إلى حد الأزمة، وأن الأجهزة الأمنية ترى أن الوضع في القطاع "صعب ويجب أخذه بالحسبان"، كرد على وصف قائد أركان الجيش الإسرائياي، غادي آيونكوت، الوضع الإنساني في القطاع بالأزمة التي من الممكن ان تؤدي إلى حرب.

وقال ليبرمان خلال اجتماع لكتلة حزبه، يسرائيل بيتينو، إن الطرف الوحيد الذي تعريف الوضع في قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة كأزمة هو منسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة، يوآف مردخاي.

وتابع انه "هناك تدهور في قطاع الخدمات المختلفة لكنها ليس أزمة"، وحمل كل من فتح وحماس مسؤولية هذا الوضع، وقال إنهم يرفضون "تحمل مسؤولياتهم، ونحن لسنا طرفًا في هذا"، متناسيًا السبب الرئيسي وهو الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من 10 سنوات.

وتابع "مخطئ من يظن أننا سنأخذ من أموال دافعي الضرائب في إسرائيل للتعامل مع هذا الوضع، حماس تريد استغلال الأزمة السياسية والاجتماعية، واثقة أن إسرائيل ستلين أولًا، حتى مجرد الحديث عن إعادة الإعمار قبل التقدم في موضوع الأسرى والمفقودين لا يعتبر أخلاقيًا".

وادعى ليبرمان أن "التزامنا الأخلاقي هو الاهتمام بشعبنا، ولذلك سأعارض عملية إعادة الإعمار قبل نزل السلاح من قطاع غزة".

واستغل ليبرمان الفرصة للتحريض على حماس في محاولة لإعفاء الاحتلال والحصار من المسؤولية عن الوضع في القطاع، وقال إن "حمس أنفقت 260 مليون دولار عام 2017 على صناعة القذائف وحفر الأنفاق، 100 مليون دولار منها جاءت من إيران والباقي من التبرعات وجباية الضرائب، لم ينفقوا أي دولار على الصحة أو التعليم أو أي شيء آخر، حماس مستعدة للتضحية بكل قطاع غزة وعدم تخصيص أي مبلغ لهم".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#غزة
#حصار
#ليبرمان
#احتلال

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