السعودية تفتح أجواءها لرحلات جوية من وإلى إسرائيل

بعد نحو شهر من زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الهند، والتوقيع على عدة اتفاقيات في مجالات مختلفة بين إسرائيل والهند، قالت تقارير هندية، نشرت اليوم الأربعاء، إن شركة "إير إنديا" ستبدأ برحلات جوية مباشرة من إسرائيل إلى الهند فوق الأجواء السعودية بدءا من آذار/مارس المقبل، والتي لن تستغرق أكثر من 5 ساعات.

وأشارت القناة الإسرائيلية الثانية إلى أنه من بين العوامل التي أدت إلى التوصل للاتفاق هو منحة لمرة واحدة للشركة الهندية قدمها وزير السياحة، ياريف ليفين، بقيمة 750 ألف يورو.

وبحسب التقرير الهندي، فإنه لا يوجد في هذه المرحلة تذاكر متوفرة عن طريق موقع الشركة على الإنترنت، ولكن بدءا من الشهر القادم سيكون هناك ثلاث رحلات أسبوعية إلى نيودلهي، في أيام الأحد والثلاثاء والخميس.

وجاء أن سعر التذكرة سيكون رخيصا نسبيا مقارنة بالسعر الذي يدفعه الإسرائيليون اليوم المعنيون بزيارة الهند، وذلك بسبب كون وقت الرحلة الجوية أقصر بكثير مما كان عليه في السابق.

وقالت وسائل الإعلام الهندية، نقلا عن مسؤولين في الشركة، إنهم يأملون أن يؤدي الطيران المباشر إلى نيودلهي إلى زيادة عدد المسافرين إلى الهند، وأنهم يعتقدون أن سعر التذكرة سيكون منخفضا نتيجة خفض الأسعار بسبب استخدام الأجواء السعودية.

ونقلت القناة الثانية عن نائب مدير العامة التجارة الواردة في شركة "إلعال" الإسرائيلية، ميكي شستبورغر، قوله إنه "كموظف في إلعال وكمواطن إسرائيلي، يعتبر أن سماح السعودية بالرحلات الجوية حدث مفرح".

وأضاف أنه لا شك أن استخدام الأجواء السعودية سوف يقصر مدة الرحلات الجوية بما يؤدي إلى خفض أسعار تذاكر السفر.

وأضاف أن "شركة إلعال وشركات الطيران الإسرائيلية الأخرى تأمل بأن تكون الموافقة على التحليق فوق أجواء السعودية سارية المفعول بالنسبة للشركات الإسرائيلية أيضا، وليس الأجنبية فقط".

وتابع أنه "لا يرى فرقا بين مسافرين إسرائيليين في شركات إسرائيلية، وبين مسافرين إسرائيليين في شركات أجنبية".