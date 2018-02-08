استطلاع: ثلثا الإسرائيليين يولون أهمية لنقل السفارة الأميركية للقدس

أظهر استطلاع "مؤشر السلام"، الذي صدر أمس، الأربعاء، عن "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، أن غالبية الجمهور اليهودي في إسرائيل (70%) يعتقد أن موقف رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، حيال القضيّة الفلسطينيّة وطرق حلّها، منحازلإسرائيل. ويعتقد 16% منهم أنّ موقفه حيادي، وأقلية لا تُذكر بنسبة 4% تعتقد أن موقفه داعم للقضية الفلسطينية. أمّا في المجتمع الفلسطيني في الداخل، فقد اعتقد 83% من المشتركين بالاستفتاء أنّ ترامب منحاز لإسرائيل بشكل كامل.

وفيما يتعلق بنقل السفارة الأميركية للقدس المحتلة، اعتبر 65% أنّ هناك أهميّة بالغة لنقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة بأقرب فرصة، وذلك لمصلحة إسرائيل، كما سبق وصرّح ترامب. بالإضافة إلى ذلك أن أغلبية الجمهور اليهودي الإسرائيلي بنسبة 55% يعتقد أنّ تصريحات نائب الرئيس الأميركي، مايك فينس، خلال خطابه في الكنيسيت، أنّه سيتم نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة حتى نهاية ال 2019، ستنفذ.

ورأى نصف الجمهور اليهودي الإسرائيلي أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ساهم بشكل جاد في تحسين مكانة إسرائيل، فيما اعتقد 43% أنّه أضرها. لكن النتائج تختلف بين التوجهات السياسية: معظم اليمين الإسرائيلي بنسبة تزيد عن 60% يؤمنون بهذه المقولة، ثلث ممن يوصفون بالوسطية السياسية، و15% من ممن يوصفون باليسار.

وقال 27% فقط من الجمهور اليهودي الإسرائيلي إنه يفضل أن تشارك الأحزاب الدينية في الحكومة، فيما تفضل الأغلبية (53%) عدم مشاركتهم في الحكومة.

ورفض 70% من المستطلعين اليهود وجود شبه بين دراسة التوراة في الييشيفاة والخدمة في الجيش.

يتعلق بطالبي اللجوء، وهذا الموضوع مطروح بقوة على الساحة الإسرائيلية، رفض 60% من الجمهور اليهودي إظهار الرحمة تجاه أبناء الشعوب الأخرى التي تطلب لجوء والسماح لهم بالبقاء في الدولة. لكن النتيجة مختلفة بين أبناء الأقلية العربية، فقد عبر 58% من المستطلعين العرب عن موافقتهم على استيعاب اللاجئين الأفارقة.

وأيد 69% من اليهود قرار الحكومة الإسرائيلية بطرد اللاجئين الأفارقة، بادعاء أن الحكومة الإسرائيلية اتفقت مع دول أفريقية لاستقبالهم.