سقوط طائرة حربية إسرائيلية بعد اعتراض طائرة استطلاع إيرانية

قال الجيش الإسرائيلي إن مروحية عسكرية تابعة له اعترضت فجر اليوم، السبت، طائرة استطلاع إيرانية دخلت الأجواء الإسرائيلية من سورية وأسقطتها، وأنه قصف مواقع في سورية، حيث جرى الرد على الهجوم بإطلاق صواريخ مضادة للطائرات، وسقط عدد منها في إسرائيل، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في مناطق في الجليل وشمال الغور.

بعد ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة طائرة حربية تابعة له وسقوطها في كيبوتس "هاردوف" القريب من مدينة شفاعمرو، وأن طياريها الاثنين قفزا منها، فوق الجليل، وتم نقلهما إلى مستشفى. وادعى الجيش الإسرائيلي أنه ليس واضحا بعد ما إذا كانت الطائرة سقطت نتيجة إصابة بصاروخ أطلق من سورية أم نتيجة عطل.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإنه رصد طائرة استطلاع من دون طيار في الأراضي السورية، وقال إنها إيرانية، وأن المضادات الجوية الإسرائيلية تابعتها حتى تم اعتراضها.

وأضاف الناطق العسكري الإسرائيلي في بيان أن الجيش الإسرائيلي قصف أهدافا إيرانية في سورية.

وبحسب القناة الإسرائيلية الثانية فإنه تم استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية بنحو 25 صاروخا مضادا للطائرات.

وقال البيان الإسرائيلي إن صفارات الإنذار التي دوّت في شمال البلاد، في الجولان المحتل والجليل والغور، "هي نتيجة نيران سورية مضادة للطائرات".

ودوّت نحو عشر صفارات إنذار في مناطق مختلفة في الجولان، وأخرى في مناطق بيسان والجلبواع.

وقال سكان إسرائيليون في هذه المناطق إنهم سمعوا أصوات انفجارات كثيرة طوال ساعة كاملة وشعروا بحركة طيران غير عادية، قرب الحدود مع الأردن. وتحدث مستوطنون في الجولان عن سقوط صواريخ في الجولان. ولم يذكر ما إذا كانت هناك إصابات أو أضرار.

وأصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات للسكان والمستوطنين في الجولان بالبقاء في بيوتهم وفي مناطق آمنة، وبحلول الصباح صدرت تعليمات تسمح بالخروج من البيوت.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن تبادل إطلاق نار كثيف بين قوات النظام وميليشيات مسلحة في منطقة قرية جباتا الخشب السورية يدور صباح اليوم.

وقال المتحدث باسم الجيش إن "الجيش الإسرائيلي يرى في الهجوم الإيراني والرد السوري خرقا خطيرا غير عادي للسيادة الإسرائيلية".

وأضاف أن "الجيش يتابع القضية، وعلى أتم الاستعداد لمواصلة العمل بموجب القرارات بحسب الحاجة".

وأضاف أن تحليق الطائرة المسيرة الإيرانية هو "هجوم خطيرة من قبل إيران على السيادة الإسرائيلية"، وأن "إيران تجع المنطقة إلى مغامرة لا تعرف هي نفسها كيف تنتهي".

وتابع أن "الجيش الإسرائيلي جاهز لكافة التطورات بمختلف السيناريوهات. ورئيس الأركان وقادة سلاح الجو يتواجدون في "الكرياه" لإجراء عملية تقييم للوضع".