نتنياهو يجري مشاورات أمنية

يجري رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم السبت، مشاورات أمنية، في أعقاب التطورات على الحدود الشمالية.

وجاء أن نتنياهو صادق على العمليات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في الوقت الحالي.

كما جاء أنه تم إطلاع نتنياهو على آخر التطورات، ويواصل متابعة الأحداث عن كثب.

وعلم أنه تم إطلاق الوزراء في المجلس الوزاري السياسي – الأمني المصغر على التفاصيل ذات الصلة.

وكان قد صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أن رئيس هيئة أركان الجيش وقادة سلاح الجو يجرون عملية تقييم للوضع في مقر وزارة الأمن في "الكرياه" في تل أبيب.