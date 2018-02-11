المستشار القضائي يأمر بتأجيل توصيات الشرطة ضد نتنياهو

نقلت القناة الإسرائيلية العاشرة عن مسؤولين في سلطة إنفاذ القانون، اليوم الأحد، أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، أمر بتأجيل تقديم التوصيات في ملفات الفساد المشتبه بها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بعد التماس قدم إلى المحكمة الإسرائيلية العليا.

ويطالب الالتماس، الذي قدمه المحامي يوسي فوكس، في بداية كانون الثاني/ يناير الماضي، إلى إصدار أمر قضائي مؤقت يمنع تقديم التوصيات ضد نتنياهو، ولم تقدم وزارة القضاء الإسرائيلية ردها على طلب الالتماس بعد، ومن المتوقع أن يصدر رد الوزارة في الأيام القليلة المقبلة.

ونقلت القناة العاشرة عن مصادر في الوزارة تقديراتهم بأنه من غير المرجح أن يتم تقديم التوصيات في غضون ذلك للمستشار القضائي، ما قد يتخذ على أنه "انقلابًا" على المحكمة العليا.

وفي الأسبوع الماضي، قالت مصادر في الشرطة الإسرائيلية إن المفتش العام للشرطة، روني ألشيخ، أخطر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، والمدعي العام، شاي نيتسان، حول محاولات جهات "ذات نفوذ" جمع معلومات عن المحققين في قضايا شبهات الفساد حول نتنياهو (الملف 1000 والملف 2000)، إلا أن مندلبليت طالب ألشيخ أدلة دقيقة تؤكد ادعاءه الذي لم يستند إلى معلومات استخبراتية، ما لم يتوفر لدى ألشيخ.

وفي أعقاب ذلك، هاجم نتنياهو، الأربعاء الماضي، القائد العام للشرطة، واتهمه بإطلاق تصريحات "غريبة وكاذبة"، وكتب على صفحته في "فيسبوك": "من الصادم اكتشاف أن المفتش العام للشرطة يكرر التلميح الغريب والكاذب بأن رئيس الحكومة أرسل محققين خاصين وراء ضباط الشرطة الذين يحققون معه". وطالب نتنياهو بالتحقيق مع ألشيخ حول هذه الادعاءات.

في المقابل، قال مسؤول كبير في الشرطة للقناة العاشرة، إن شخصا أوروبيا مقربا من نتنياهو هو من عمل على جمع معلومات عن ضباط الشرطة الذين قادوا التحقيقات ضد نتنياهو.

وأضاف أنه "وفقا للمعلومات الاستخباراتية التي وصلتنا، الهدف الرئيسي لفرق جمع المعلومات حول المحققين في ملفات نتنياهو كان رئيس وحدة التحقيقات في قضايا الاحتيال، كورش بار نور، بالإضافة إلى محققين آخرين".

وأشار إلى أن عملية جمع المعلومات لم "تتم بواسطة العمل الميداني، وإنما بوسائل تكنولوجية متطورة من عدة دول أوروبية".