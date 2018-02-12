اعتقال لبناني عبر الحدود إلى إسرائيل بـ"ضغط من حزب الله"

اعتقلت أجهزة الأمن الإسرائيلية، اليوم الإثنين، مواطنا لبنانيا بداعي أنه عبر السياج الحدودي من لبنان إلى إسرائيل.

وبحسب أجهزة الأمن فإن الحديث عن مواطن لبناني يعاني من مشاكل نفسية، وادعى خلال التحقيق معه أنه أجبر على اجتياز السياج الحدودي.

ونقل موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن الأجهزة الأمنية قولها إنه أرسل لهذه المهمة من قبل ناشطين اثنين في حزب الله، وهم الأخوان مهدي وعلي شحرور من قرية حبوش.

وأضافت أن الأخوين هددها بتسريره في مصحة عقلية بالقوة إذا لم يعبر الحدود باتجاه إسرائيل، وذلك بهدف فحص إمكانية الدخول والخروج.