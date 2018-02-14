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استدعاء ألشيخ للكنيست بعد اتهامه بالتسريب: هجوم مضاد؟

تاريخ النشر: 14/02/2018 - 18:25

استدعاء ألشيخ للكنيست بعد اتهامه بالتسريب: هجوم مضاد؟
ألشيخ (من اليمين) ونتنياهو (أ.ف.ب)
عرب ٤٨
تحرير : رامي حيدر

قرر عضو الكنيست عن الليكود، يوآف كيش، استدعاء المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، روني ألشيخ، إلى جلسة لجنة الداخلية في الكنيست، لمواجهة الادعاءات والاتهامات الموجهة إليه، يوم الأحد المقبل.

وبحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ستبحث اللجنة تصريحات ألشيخ في برنامج "عوفدا"، والتي قال فيها إن جهات ذات نفوذ كبير حاولت جمع معلومات عن المحققين الذي يعملون في ملفات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والتي أثارت عاصفة من ردود الفعل، وفي النهاية تم تحويلها للاستخبارات لبحثها بعد الشك بأن شركة سايبر تابعة لرجل أعمال إسرائيلي مقيم في لندن نفذت ذلك.

وكذلك ستناقش اللجنة الاتهامات التي قدمها محام خاص إلى وحدة التحقيقات مع رجال الشرطة (ماحاش)، والتي اتهم فيها ألشيخ بالتسريب للصحافة معلومات من التحقيقات، ومن ضمنها مثول نتنياهو للشهادة في الملف 3000 (فضيحة الغواصات).

وكان من المقرر أن تعقد الجلسة صباح اليوم، إلا أنه تم تأجيلها في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء، تحت ذريعة حساسية التوقيت.

واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة هي جزء من الهجمة المضادة التي يشنها الليكود، بقيادة نتنياهو نفسه، على الشرطة ووحدة التحقيقات التي أوصت بتقديم نتنياهو للمحاكمة بتهم الفساد وخيانة الأمانة وتلقي الرشوة في الملف1000 والملف 2000، والتشكيك بمهنية العاملين في الشرطة لنفي الاتهامات عن نتنياهو، الذي لا زال يرفض الاستقالة رغم التوصيات.

واتهم نتنياهو المحققين بأنهم يؤمنون بنظرية مؤامرة سخيفة تمنعهم من أداء واجبهم كما يجب، وأنهم يعملون من منطلقات شخصية ويريدون إقالته بأي ثمن.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

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