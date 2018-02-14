  2. إسرائيليات
  3. أخبار

بينيت سيبقى في الحكومة بانتظار قرار المستشار القضائي

تاريخ النشر: 14/02/2018 - 11:56

بينيت سيبقى في الحكومة بانتظار قرار المستشار القضائي
من الأرشيف
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

قال رئيس "البيت اليهودي" ووزير المعارف، نفتالي بينيت، صباح اليوم الأربعاء، إنه سيبقى في الحكومة وانتظار قرار المستشار القضائي للحكومة بشأن ملفات الفساد ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وبذلك يكون قد حذا حذو وزير المالية، موشي كحلون.

وقال بينيت في مؤتمر لـ"مركز الحكم المحلي"، إن تلقي هدايا بهذا النطاق الواسع وعلى مدة زمنية طويلة "لا يتماشى مع آمال المواطن الإسرائيلي"، ولكن، بحسبه، يظل رئيس الحكومة بمكانة بريء، ولذلك فقد قرر انتظار قرار المستشار القضائي للحكومة في الملفات ضده.

وقال بينيت إنه كعضو في حكومتي نتنياهو يستطيع القول إن رئيس الحكومة يدير شؤون الدولة بشكل "معقول وسوي"، وإنه لا يشك في أنه سوف يمس بأمن الدولة"، ولكنه أضاف أنه يوجد مهمة أخرى لرئيس الحكومة، وهي "أن يكون نموذجا شخصيا للجمهور الإسرائيلي عامة، وللشباب بشكل خاص".

وقال أيضا إن "نتنياهو قدم الكثير للدولة، ولكن يجب على زعيم دولة اليهود ألا يحصل على مثل هذه الهدايا من أصحاب المليارات.. بهذه الطريقة لا ننشئ أجيالا على القيم، ولم ننشأ على ذلك". على حد تعبيره.

وأضاف أن "نتنياهو لا يزال في مكانة بريء (إلى حين تثبت إدانته)، ولذلك قررت انتظار قرار المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#نفتالي بينيت
#موشي كحلون
#بنيامين نتنياهو

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

استدعاء ألشيخ للكنيست بعد اتهامه بالتسريب: هجوم مضاد؟
استدعاء ألشيخ للكنيست بعد اتهامه بالتسريب: هجوم مضاد؟

2018-02-14

مؤرخ إسرائيلي: "العمليات ضد المستوطنين في الواقع الكولونيالي سلاح اللا خيار"
مؤرخ إسرائيلي: "العمليات ضد المستوطنين في الواقع الكولونيالي سلاح اللا خيار"

2018-02-14

هل كسر نتنياهو فعلا احتكار ميلتشين لسوق قطع الغيار للمركبات؟
هل كسر نتنياهو فعلا احتكار ميلتشين لسوق قطع الغيار للمركبات؟

2018-02-14

الأكثر قراءة

حالة الطقس: ماطر في كل البلاد

حالة الطقس: ماطر في كل البلاد

2018-02-13
بمبادرة ضباط إسرائيليين سابقين وبمصطلحات حذرة: استطلاع الحل والضم

بمبادرة ضباط إسرائيليين سابقين وبمصطلحات حذرة: استطلاع الحل والضم

2018-02-13
تقديرات: الشرطة ستوصي باتهام نتنياهو بالرشوة

تقديرات: الشرطة ستوصي باتهام نتنياهو بالرشوة

2018-02-13
واوي مصاب بالكلب وعلى المستجمين في الساخنة إجراء فحص طبي

واوي مصاب بالكلب وعلى المستجمين في الساخنة إجراء فحص طبي

2018-02-13
ليبرمان يمتدح التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية ويصفه بالعميق

ليبرمان يمتدح التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية ويصفه بالعميق

2018-02-13