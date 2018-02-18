نتنياهو حول الملف 4000: محاولات الإطاحة بي مستمرة

رغم اعتقال مقربين منه وموظفين في مكتبه، زعم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن التحقيق في الملف 4000 هو تحقيق فارغ آخر ولن يصل إلى أي شيء، وأن محاولات الصحافة للإطاحة به مستمرة.

واتهم نتنياهو الصحافة، بعد إعلان اعتقال 7 أشخاص، بينهم مسؤولون كبار في شركة "بيزك" ومقربين اثنين منه، بمحاولات الإطاحة به ومواصلة "رحلة الصيد" التي يجرونها خلفه، وأن سبب التحقيق الرئيسي هو ضغط الصحافة وليس وجود أي مخالفات.

وتابع نتنياهو "تحقيق فارغ آخر جاء بضغط الصحافة بعد أن تبين لهم أنه لا نتيجة من الملف 1000 والملف 2000، صنعت الصحافة بالونًا فارغًا جديدًا، الملف 4000، ومنه أيضًا سيتم سحب الهواء".

وتابع "أوضحت وزارة القضاء في تقرير مراقب الدولة حول شركة بيزك أن رئيس الحكومة لم يتخذ أي قرار خاطئ أو مثير للجدل، لم يتخذ أي قرار يصب في صالح بيزك ويمكن القول إنه بشكل خاص مثير للجدل أو للشك، أو يمكن أن يشكل تضارب مصالح، ولذلك، هذا التحقيق هو فقاعة صناعية ستنفجر قريبًا".

ويدور التحقيق في الملف 4000 حول رجل الأعمال، شاؤول أولوفيتش، الذي يملك موقع "واللا" الإلكتروني وشركة "بيزك" وغيرها من الشركات، ويشتبه بتلقيه تسهيلات من نتنياهو خلال توليه وزارة الاتصالات.

ويشتبه بأن نتنياهو قدم تسهيلات لشركة "بيزك" مقابل تغطية داعمة من موقع "واللا"، الذي يعتبر الأكثر انتشارا في إسرائيل، له وبالأخص لزوجته سارة، وقد تحول إلى الشرطة للتحقيق بعد أن أدارته في البداية سلطة الأوراق المالية.