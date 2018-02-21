كحلون: التحقيقات ضد نتنياهو "سحابة سوداء لا يمكن تجاهلها"

وصف وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، اليوم الأربعاء، ملفات التحقيقات التي تبحث في شبهات فساد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بأنها "سحابة سوداء لا يمكن تجاهلها"، وذلك على إثر التطورات في الملف 4000 ("بيزك" – "واللا") في الأيام القليلة الماضية.

وقال كحلون إن هذا لم يعد سرًا، ولا يمكن تجاهله، مضيفًا أنه "كوزراء في الحكومة وشخصيات معنيين بالشأن العام نمر في فترة غير سارة ولا نحسد عليها".

وتابع كحلون أن الشخص الوحيد الذي يمنحه القانون الإسرائيلي حق تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة هو المستشار القضائي للحكومة، في إشارة إلى استمرار عمل الائتلاف الحكومي، الذي يشكل كحلون مع كتلة حزبه "كولانو" جزءًا منه، في ظل ملف التحقيق في شبهات فساد نتنياهو.

وقال كحلون "سنعمل وفقا للقانون وننتظر توصية المستشار القضائي، وحتى ذلك الحين سنواصل تنفيذ خطط الوزارة". وذلك في أول تعليق علني له عقب تسارع الكشف عن تفاصيل جديدة فيما يتعلق بالملف (4000).

ونقل وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، عن مصادر في الائتلاف الحكومي تعبيرها عن مخاوف من إمكانية أن يلجأ نتنياهو إلى تقديم موعد الانتخابات.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن التطورات الأخيرة في "الملف 4000" يمكن أن تدفع نتنياهو إلى اتخاذ قرار بتقديم موعد الانتخابات في السنة القريبة.

وأشاروا إلى أن معظم الكتل الائتلافية غير معنية بتقديم موعد الانتخابات، وأنها ستحاول بكل الطرق منع ذلك، إلا أنهم تحفظوا بداعي "أن الأمر ليس دائما متعلقا بهم".

وأوصت الشرطة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، بتوجيه اتهام الرشوة وخيانة الأمانة العامة والاحتيال لنتنياهو في قضيتين. وهو مشتبه في إحداهما (الملف 1000) بتلقي رشوة بشأن حصوله على هدايا من رجال أعمال أثرياء تقول الشرطة إن قيمتها تقارب مليون شيكل.

وفي القضية الأخرى (الملف 2000) يشتبه نتنياهو بتقديم عرض لناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، بعرقلة توزيع صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة، مقابل الحصور على تغطية إيجابية في الصحيفة واسعة الانتشار.