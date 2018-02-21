  2. إسرائيليات
  3. أخبار

تأجيل التصويت على قانون "القومية" بسبب خلافات بالحكومة

تاريخ النشر: 21/02/2018 - 09:00

تأجيل التصويت على قانون "القومية" بسبب خلافات بالحكومة
(أرشيف)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قرر تأجيل مناقشة مشروع قانون "القومية اليهودية" والتصويت عليه في لجنة الدستور البرلمانية، وذلك على خلفية التباين بالمواقف داخل الأحزاب المشاركة في الائتلاف حول صيغة التعديلات المقترحة.

وكان من المفروض أن تصوت لجنة الدستور بالكنيست، اليوم الأربعاء، على الصيغة المعدلة لقانون القومية اليهودية، وذلك تحضيرا للتصويت عليه بالقراءة الأولى بالهيئة العامة للكنيست في الأسبوع القادم.

وكشفت اللجنة عن الصيغة المعدلة للقانون، ومن أبرز التغييرات في الصيغة المعدلة للقانون، جاء التغيير المتعلق بمكانة القدس في البند الراع من القانون، فبدل "القدس هي عاصمة إسرائيل" تمت إضافة "القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل"، وذلك بهدف التأكيد على رفض حكومة بنيامين نتنياهو لأية تسوية سياسية بالقدس.

كما أن نص القانون يجعل يهودية الدولة متقدمة على القيم الديمقراطية، ويسمح للمحكمة العليا بتفضيل الهوية اليهودية لإسرائيل على الهوية الديمقراطية في القرارات التي يحصل فيها تناقض بين اليهودية والديمقراطية. كما لا يتضمن اقتراح القانون إرساء قيمة المساواة بين المواطنين.

ويأتي هذا التعديل استمرارا لإعلان الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، مما دفع هيئة الأمم المتحدة لاتخاذ قرار بغالبية الدول يرفض الإعلان الأميركي.

وتجري قيادة الائتلاف الحكومي اتصالات مع كتلة "كولانو" في محاولة للتوصل إلى صيغة تدعمها الكتلة، وذلك بغرض تقديم مشروع القانون للكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى الإثنين القادم.

كما نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر في الكنيست قولها إن المبادر لاقتراح القانون، آفي ديختر من كتلة "الليكود"، قال في جلسة خاصة في الكنيست إن يوم الإثنين القادم هو الموعد الأخير الذي يمكن فيه تقديم الاقتراح للتصويت عليه قبل خروج الكنيست في عطلة في نهاية آذار/مارس.

وقال عضو لجنة الدستور البرلمانية النائب د. يوسف جبارين، إن الصيغة التي من المخطط التصويت عليها اليوم تشمل كل البنود العنصرية ضد المواطنين العرب التي جاءت بالصيغة الأصلية، بما في ذلك البند الذي يلغي المكانة الرسمية للغة العربية في البلاد والبند الذي يسمح بإقامة بلدات لليهود فقط.

وأكد جبارين أن القائمة المشتركة تواصل مجهودها لإقناع احزاب بالائتلاف الحكومي لعدم دعم القانون ومنع تمريره.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#لجنة الدستور
#قانون القومية
#المشتركة
#يهودية الدولة
#القدس

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الجيش الإسرائيلي يدعي إحباط هجوم لـ"داعش" بأستراليا
الجيش الإسرائيلي يدعي إحباط هجوم لـ"داعش" بأستراليا

2018-02-21

الاحتلال يطلب تأجيل إخلاء البؤرة الاستيطانية "نتيف هأفوت"
الاحتلال يطلب تأجيل إخلاء البؤرة الاستيطانية "نتيف هأفوت"

2018-02-21

قادة الائتلاف الحكومي يلتزمون الصمت؛ ونتنياهو: الأعمال كالمعتاد
قادة الائتلاف الحكومي يلتزمون الصمت؛ ونتنياهو: الأعمال كالمعتاد

2018-02-21

الأكثر قراءة

قتيل وإصابتان في انفجار دمر موقف سيارات في القدس

قتيل وإصابتان في انفجار دمر موقف سيارات في القدس

2018-02-20
مصرع عامل من غزة سقط عن ارتفاع في طمرة

مصرع عامل من غزة سقط عن ارتفاع في طمرة

2018-02-20
التحقيقات بقضايا نتنياهو: رئيسة المحكمة العليا تدلي بشهادة

التحقيقات بقضايا نتنياهو: رئيسة المحكمة العليا تدلي بشهادة

2018-02-20
حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع آخر على درجات الحرارة

حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع آخر على درجات الحرارة

2018-02-20
طهران ترد على نتنياهو وتهدد بتدمير تل أبيب

طهران ترد على نتنياهو وتهدد بتدمير تل أبيب

2018-02-20