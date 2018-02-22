  2. إسرائيليات
  3. أخبار

الحكومة تدفع 50 مليون شيكل لمستوطنين مقابل إخلائهم

تاريخ النشر: 22/02/2018 - 16:05

الحكومة تدفع 50 مليون شيكل لمستوطنين مقابل إخلائهم
من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير : رامي حيدر

من المقرر أن تدفع الحكومة الإسرائيلية نحو 50 مليون شيكل لـ15 عائلة من المستوطنين الذي يجب إخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية "نتيف هأفوت"، التي أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة جنوب مدينة بيت لحم في وسط الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر وصفتها بالمطلعة على الاتفاق، أن موظفي مكتب رئيس الحكومة وعدوا المستوطنين بالحصول على أعلى مبلغ ممكن، والذي يشمل تعوضًا لهم وتعويضًا للمجلس الاستيطاني "غوش عتصيون" ونقل المباني إلى مستوطنة أخرى وبناء أخرى مكان تلك التي ستهدم، وبحسب المصادر، يمكن أن يصل المبلغ لنحو 60 مليون شيكل.

ومساء أمس الأربعاء، قال الطاقم المسؤول عن التفاوض مع الحكومة حول الإخلاء إنهم لا زالوا يتباحثون ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق، في حين أعلن مدير الموظفين في مكتب رئيس الحكومة، يوآف هوروفيتش، قد أعلن أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية، موشي كحلون، قد اتفقا على ميزانية لخطة تقضي بمنح تعويض للمستوطنين الذين سيتم إخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية.

وطلبت نيابة الاحتلال الإسرائيلي العامة، الثلاثاء، من المحكمة العليا تأجيل إخلاء 15 مبنى في البؤرة الاستيطانية "نتيف هأفوت"، لمدة ثلاثة شهور.

وكان من المقرر أن يتم هدم المنازل في البؤرة الاستيطانية في الأسبوع الأول من آذار/ مارس القادم، ولكن النيابة طلبت تأجيل ذلك إلى الخامس عشر من حزيران/ يونيو.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الضفة الغربية
#نتيف هأفوت
#بيت لحم
#إخلاء
#بؤرة استيطانية

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تعيين رئيسة لجنة تبييض البؤر الاستيطانية قاضية بمركزية القدس
تعيين رئيسة لجنة تبييض البؤر الاستيطانية قاضية بمركزية القدس

2018-02-22

مناورات إسرائيلية أميركية تحاكي خوض حرب مشتركة
مناورات إسرائيلية أميركية تحاكي خوض حرب مشتركة

2018-02-22

ليبرمان: اتصالات من وراء الكواليس لتبادل أسرى
ليبرمان: اتصالات من وراء الكواليس لتبادل أسرى

2018-02-22

الأكثر قراءة

حالة الطقس: تقلبات على درجات الحرارة حتى السبت

حالة الطقس: تقلبات على درجات الحرارة حتى السبت

2018-02-21
القدس: ضحية انفجار موقف السيارات محمد أبو التين من سلوان

القدس: ضحية انفجار موقف السيارات محمد أبو التين من سلوان

2018-02-21
هل سيبدأ نتنياهو بحزم الأمتعة؟

هل سيبدأ نتنياهو بحزم الأمتعة؟

2018-02-21
تأجيل التصويت على قانون

تأجيل التصويت على قانون "القومية" بسبب خلافات بالحكومة

2018-02-21
قادة الائتلاف الحكومي يلتزمون الصمت؛ ونتنياهو: الأعمال كالمعتاد

قادة الائتلاف الحكومي يلتزمون الصمت؛ ونتنياهو: الأعمال كالمعتاد

2018-02-21