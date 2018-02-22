الحكومة تدفع 50 مليون شيكل لمستوطنين مقابل إخلائهم

من المقرر أن تدفع الحكومة الإسرائيلية نحو 50 مليون شيكل لـ15 عائلة من المستوطنين الذي يجب إخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية "نتيف هأفوت"، التي أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة جنوب مدينة بيت لحم في وسط الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر وصفتها بالمطلعة على الاتفاق، أن موظفي مكتب رئيس الحكومة وعدوا المستوطنين بالحصول على أعلى مبلغ ممكن، والذي يشمل تعوضًا لهم وتعويضًا للمجلس الاستيطاني "غوش عتصيون" ونقل المباني إلى مستوطنة أخرى وبناء أخرى مكان تلك التي ستهدم، وبحسب المصادر، يمكن أن يصل المبلغ لنحو 60 مليون شيكل.

ومساء أمس الأربعاء، قال الطاقم المسؤول عن التفاوض مع الحكومة حول الإخلاء إنهم لا زالوا يتباحثون ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق، في حين أعلن مدير الموظفين في مكتب رئيس الحكومة، يوآف هوروفيتش، قد أعلن أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية، موشي كحلون، قد اتفقا على ميزانية لخطة تقضي بمنح تعويض للمستوطنين الذين سيتم إخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية.

وطلبت نيابة الاحتلال الإسرائيلي العامة، الثلاثاء، من المحكمة العليا تأجيل إخلاء 15 مبنى في البؤرة الاستيطانية "نتيف هأفوت"، لمدة ثلاثة شهور.

وكان من المقرر أن يتم هدم المنازل في البؤرة الاستيطانية في الأسبوع الأول من آذار/ مارس القادم، ولكن النيابة طلبت تأجيل ذلك إلى الخامس عشر من حزيران/ يونيو.