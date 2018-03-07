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بينيت: كتل الائتلاف ليست معنية بتقديم الانتخابات

تاريخ النشر: 07/03/2018 - 16:03

بينيت: كتل الائتلاف ليست معنية بتقديم الانتخابات
من الأرشيف
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

قال وزير المعارف ورئيس "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، إن كتل الائتلاف الحكومية معنية بحل أزمة قانون التجنيد، وذلك لتجنب حل الحكومة وتقديم موعد الانتخابات.

وقال بينيت إن "رؤساء الكتل الائتلافية معنية بمنع الانجرار نحو معركة انتخابية تبذر فيها المليارات من الشواقل"، مضيفا "لذلك نعمل بالتنسيق معا من أجل الدفع بقانون يتيح العودة إلى خطة التجنيد التدريجية للحريديين".

وقال أيضا إنه يعتقد أن الأزمة ستحل في مطلع الأسبوع.

من جهته قال رئيس لجنة المالية، موشي غفني، من كتلة "يهدوت هتوراه"، إن الأزمة قابلة للحل. ولكنه أضاف أن "هناك على ما يبدو من هو ليس معنيا بذلك".

وتابع أن أعضاء كتلته أو رئيس "شاس"، أريه درعي، لم يتلقوا أي اقتراح لحل الأزمة.

وقال وزير الداخلية، أريه درعي، اليوم، إنه بناء على المحادثات التي يجريها مع الشركاء في الائتلاف، فقد بات على قناعة بأنه يمكن حل الأزمة. وبحسبه "يمكن حل الأزمة بشكل فوري، والجمهور لن يسامح من يقود الدولة إلى انتخابات لا داعي لها، ويفكك حكومة اليمين الأكثرر اجتماعية في إسرائيل"، على حد تعبيره.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#نفتالي بينيت
#أريه درعي
#قانون التجنيد
#انتخابات مبكرة

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