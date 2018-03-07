نتنياهو: لا نريد الفلسطينيين مواطنين ولكن...

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إنه لا يريد الفلسطينيين مواطنين في إسرائيل، ولكن يجب ألا يكون لديهم القدرة على تشكل أي خطر أمني عليها.

وقال أيضا إنه في حال عدم إيجاد حل لأزمة الائتلاف الحكومي في أعقاب "قانون التجنيد"، فسوف يتم تقديم موعد الانتخابات.

وقال في المنتدى الاقتصادي في واشنطن "إذا لم يوافق رؤساء الائتلاف على حل، سيكون هناك انتخابات".

وعن علاقته بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قال نتنياهو إن "هناك خلافات أقل بينه وبين ترامب مقارنة بأوباما"، ثم استدرك بالقول إنه لا يوجد خلافات بينهما.

وردا على سؤال ما إذا كان يدعم حل الدولتين أم حل الدولة الواحدة، قال إنه لا يريد الفلسطينيين كمواطنين في إسرائيل، مضيفا "يجب أن تكون لديهم القدرات على حكم أنفسهم، ولكن ليس القدرات التي تشكل خطرا أمنيا علينا".

وردا على سؤال بشأن الأمر الأهم في كونه رئيسا للحكومة لفترة طويلة، أجاب بسخرية "التحقيقات". وعندما سئل عما إذا حصل على ربطة العنق الحمراء من ترامب، أجاب "من الممكن أيضا أن يجري تحقيق بهذا الأمر".

ونفى نتنياهو أن تكون التحقيقات قد أثرت على مواصلة أدائه لمهام منصبه.

يشار إلى أن نتنياهو كان قد خضع للتحقيق تحت التحذير، الجمعة الماضي، في "الملف 4000"، قضية "بيزك – واللا"، ويواجه شبهات تقديم امتيازات ضخمة لشركة "بيزك"، مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع "واللا" الذي تملكه "بيزك".

وكانت الشرطة قد أوصت الشهر الماضي بتقديم لوائح اتهام ضده بشبهة تلقي الرشوة في "الملف 1000" و"الملف 2000".