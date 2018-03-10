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ضابط بالجيش الإسرائيلي يقتل شخص دهسا ويلوذ

تاريخ النشر: 10/03/2018 - 18:29

ضابط بالجيش الإسرائيلي يقتل شخص دهسا ويلوذ
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

اعتقلت الشرطة ضابطا بالجيش الإسرائيلي تنسب له شبهات الضلوع في حادث الدهس الذي وقع، اليوم السبت، وأسفر عن مصرع راكب دراجة هوائية، فيما تنسب للضابط شبهات الهرب من مكان الحادث الذي وقع بالقرب من مفرق " هعوغن" بمركز البلاد.

وتنظر محكمة الصلح في ريشون لتسيون مساء اليوم، بطلب الشرطة تمديد اعتقال الضابط البالغ من العمر 29 عاما، للاشتباه في أنه في الصباح دهس راكب دراجة عند تقاطع مفرق هعوغين"، وهرب من مكان الحادث تاركا السائق غارقا بدمائه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، فيما تشتبه الشرطة أن الضابط وهو من سكان مدينة الخضيرة بالساحل، كان تحت تأثير الكحول.

والقت الشرطة القبض على الضابط الذي هرب من مكان الحادث، حيث تنسب له شبهات دهس مسن (70 عاما) والهرب من المكان دون تقديم الإسعافات والعلاجات للجريح.

بالإضافة إلى ذلك، تعزو الشرطة للضابط السائق جرائم عدم تقديم المساعدة، وعدم إبلاغ الشرطة، والانحراف عن مسار السفر. ووفقاً للاشتباه، استمر السائق المخالف في السفر عندما تم جر الدراجة إلى داخل السيارة، ووصل إلى المفترق التالي واستمر في الدوران، كما استمر بالسفر إلى أن أخبره المدنيون أنه دهس سائق دراجة هوائية وعند ذلك توقف.

كما تشتبه الشرطة أنه تم العثور على السيارة والدراجة تحتها على الطرق المعاكسة إلى الجنوب، وليس على الطرق المتجهة إلى الشمال، حيث وقع الحادث.

وكانت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء، قد تلقت إخطارا عن جريح جراء حادث طرق، وعلى الفور وصل طاقم طبي إلى المكان وأقر وفاة مسن متأثرا بجراحه، حيث تم تبليغ الشرطة التي أكدت أن الحديث يدور عن حادث دهس.

وفي حادث آخر وقع صباح اليوم، لقي مسن مصرعه بعد أن سقط عن دراجته خلال تجواله في غابات "نير موشيه"، حيث أقر الطاقم الطبي الذي وصل للمكان وفاته على الفور متأثرا بإصابته الحرجة بالرأس.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

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