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تقرير: رغم النمو الاقتصادي العمال بإسرائيل فقراء

تاريخ النشر: 11/03/2018 - 16:13

تقرير: رغم النمو الاقتصادي العمال بإسرائيل فقراء
(عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن اقتصاد إسرائيل يواجه خطر نمو محموم إذا انتظر بنك إسرائيل طويلا قبل البدء في زيادة أسعار الفائدة.

وذكرت المنظمة في تقرير صادر عنها، اليوم الأحد، أن اقتصاد إسرائيل يواصل تسجيل "أداء اقتصادي كلي ومالي استثنائي"، وأنها تتوقع أن يجني فوائد كبيرة من الاستثمارات المقررة في حقول الغاز الطبيعي البحرية.

وقالت أيضا إنه في الوقت الذي انخفض فيه تفاوت الدخل، فإن نسبة العاملين الذين يتقاضون أجورا دون مستوى الفقر زادت بسبب الوظائف ذات الأجر المتدني للعرب واليهود "الحريديم"، وهما أضعف قطاعين للعمالة في إسرائيل.

وتوقعت المنظمة أن يبلغ معدل التضخم واحدا بالمئة في 2018 وأن يرتفع في العام المقبل إلى 1.7 %.

ونما اقتصاد إسرائيل 3.3 % في 2017 بفضل نمو قوي للسكان وقطاع التكنولوجيا المتقدمة النشط. وتوقعت المنظمة معدل نمو 3.5 % هذا العام و3.4 % في العام المقبل تمشيا مع توقعات البنك المركزي الإسرائيلي.

وأشارت المنظمة إلى أن إنتاج حقل لوثيان الذي سيبدأ في أواخر 2019 سيسهم بواقع 0.3 نقطة مئوية في الناتج الاقتصادي، في حين قد يمثل صندوق ثروة سيادي يجري تأسيسه من فائض أرباح مبيعات الغاز 10 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2040.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#منظمة التعاون الاقتصادي
#غسرائيل
#فقراء
#عمال
#تنمية
#بنك إسرائيل

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