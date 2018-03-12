"يش عتيد" و"ميرتس" تقدمان اقتراحا لحل الكنيست

في ظل الأزمة الائتلافية والتهديدات بحل الكنيست والتوجه نحو انتخابات مبكرة، طالب ممثلو المعارضة بطرح قانون حل الكنيست الأربعاء القادم.

وفي رسالة بعث بها، مساء اليوم الإثنين، عضو الكنيست عوفر شيلاح، من كتلة "يش عتيد"، وتمار زندبرغ، من كتلة "ميرتس"، إلى رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، جاء أنه في حال قدم الائتلاف الحكومي، الأربعاء، اقتراحات قوانين خاصة للتصويت، مثل "قانون التجنيد"، فإن أنظمة الكنيست تلزم بإتاحة المجال لهم بطرح اقتراح قانون خاص.

يشار إلى أنه حتى الآن لم يكن بالإمكان طرح اقتراحات قوانين لحل الكنيست، نظرا لأن جدول الأعمال اشتمل فقط على اقتراحات قوانين حكومية.

وكتب شيلاح وزندبرغ: "في أعقاب خطاب رئيس الحكومة، والادعاءات التي لا أساس لها ضد المعارضة بعدم طرح قانون لحل الكنيست في الموعد الحالي، إضافة إلى إعلان رئيس الكنيست أنه سيقدم، يوم الأربعاء، اقتراح قانون خاص للقراءة التمهيدية لعضو الكينست يوآف بن تسور، فإننا، وباسم كتلة يش عتيد وكتلة ميرتس، نطالب بطرح اقتراح قانون لحل الكنيست العشرين يوم الأربعاء، والذي قدم من قبل الكتلتين".

يذكر أن "المعسكر الصهيوني" كان قد قدم صباح اليوم اقتراحا مماثلا لحل الكنيست.

يشار إلى أنه إذا قرر الائتلاف الحكومي طرح اقتراحات قوانين خاصة للتصويت عليها، فسوف يتوجب على إدلشتاين المصادقة على اقتراح قانون حل الكنيست من جانب المعارضة.

كما تجدر الإشارة إلى أن نتنياهو قد اجتمع، مساء اليوم، مع رئيس الكنيست، إدلشتاين. ومن المتوقع أن يجري لقاءات أخرى في الكنيست خلال ساعات المساء.