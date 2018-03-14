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خفض عقوبة الجندي القاتل أزاريا في الأيام القريبة

تاريخ النشر: 14/03/2018 - 13:15

خفض عقوبة الجندي القاتل أزاريا في الأيام القريبة
من الأرشيف
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

ناقشت اللجنة العسكرية الإسرائيلية الخاصة لخفض العقوبات، اليوم الأربعاء، خفض مدة عقوبة الجندي القاتل، إليئور أزاريا، الذي أعدم بدم بارد الشهيد عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل، وحكم عليه بالسجن الفعلي مدة 14 شهرا فقط.

وقالت المدعية العسكرية، شارون بنحاس، خلال الجلسة إنها تعارض خفض مدة نصف العقوبة، ولكنها تترك للجنة أمر اتخاذ قرار بخفض مدة العقوبة إلى الثلث.

ومن المتوقع أن تتخذ اللجنة العسكرية الخاصة قرارها في الأيام القريبة.

يشار إلى أنه في حال خفض ثلث العقوبة، فإن أزاريا سيطلق سراحه في العاشر من أيار/مايو المقبل، وذلك بعد أن قضى 9 شهور فقط في السجن.

وقالت المدعية العسكرية إن "أزاريا لم يتحمل المسؤولية عما قام به، ولم يعبر عن ندمه". وبحسبها فإن "القتل قد نفذ بشكل متعمد وليس بسبب الإهمال أو الخطأ".

يشار إلى أن أزاريا قد طلب إطلاق سراحه اليوم، بداعي أنه ينوي الاحتفال بما يسمى "الفصح اليهودي" مع عائلته.

يذكر أن المحكمة العسكرية كانت قد أصدرت حكما بالسجن بالفعلي مدة 18 شهرا على الجندي القاتل. وفي أيلول/سبتمبر الماضي خفض رئيس أركان الجيش، غادي آيزنكوت، مدة الحكم إلى 14 شهرا.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#إليئور أزاريا
#عبد الفتاح الشريف
#غادي آيزنكوت

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