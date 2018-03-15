  2. إسرائيليات
  3. أخبار

الاحتلال يقصف غزة بداعي الرد على تفجير عبوات ناسفة

تاريخ النشر: 15/03/2018 - 07:34

الاحتلال يقصف غزة بداعي الرد على تفجير عبوات ناسفة
صورة توضيحية
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

قصفت دبابات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مواقع لحركة حماس في قطاع غزة، وذلك بذريعة الرد على تفجير عبوات ناسفة.

وكانت تقارير إسرائيلية قد أفادت أنه تم تفجير عدة عبوات ناسفة، صباح اليوم، قرب السياج الحدودي في شمالي قطاع غزة، دون أن تقع إصابات.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي قصف لمواقع لحركة حماس في قطاع غزة، بينها موقعان للرصد بالقرب من الشجاعية.

من جهتها، قالت مصادر فلسطينية إن مدفعية قوات الاحتلال قصفت، صباح الخميس، أراضي زراعية وموقع رصد للمقاومة شرق غزة.

وأفادت أن مدفعية جيش الاحتلال استهدفت الموقع بخمس قذائف مدفعية في منطقة الطاقة شرق غزة.

وأوضحت أن دبابات الاحتلال لا تزال تطلق النار بكثافة في تلك المنطق

يشار إلى أن قوات الاحتلال قامت، الأسبوع الماضي، بتفكيك عبوتين ناسفتين زرعتا قرب السياج الحدودي مع قطاع غزة. بحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال.

وقبل نحو أسبوعين، تعرضت قوات الاحتلال لإطلاق نار قرب السياج الحدودي شمالي قطاع غزة، دون أن ترد أنباء عن وقوع إصابات.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#قطاع غزة
#عبوة ناسفة
#الاحتلال

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الكنيست يصادق على ميزانية العام 2019
الكنيست يصادق على ميزانية العام 2019

2018-03-15

نتنياهو تراجع عن تقديم الانتخابات بسبب معارضة "المعسكر الصهيوني"
نتنياهو تراجع عن تقديم الانتخابات بسبب معارضة "المعسكر الصهيوني"

2018-03-14

"الملف 4000": التحقيقات تتسع لتشمل نجل نتنياهو
"الملف 4000": التحقيقات تتسع لتشمل نجل نتنياهو

2018-03-14

الأكثر قراءة

الموت يغيب عالم الفيزياء ستيفن هوكينغ

الموت يغيب عالم الفيزياء ستيفن هوكينغ

2018-03-14
زعبي ردًا على إبعادها: تقتلون الضحيّة، وأيضًا تريدون قتل صرختها؟

زعبي ردًا على إبعادها: تقتلون الضحيّة، وأيضًا تريدون قتل صرختها؟

2018-03-14
INSS: ضغوط مصرية على إسرائيل لوقف مساعدات قطر لغزة

INSS: ضغوط مصرية على إسرائيل لوقف مساعدات قطر لغزة

2018-03-14
بريطانيا تطرد 23 دبلوماسيا روسيا وتجمد العلاقات الدبلوماسية مع موسكو

بريطانيا تطرد 23 دبلوماسيا روسيا وتجمد العلاقات الدبلوماسية مع موسكو

2018-03-14
مبادرة أميركية لإعمار غزة تسبق

مبادرة أميركية لإعمار غزة تسبق "صفقة القرن"

2018-03-14