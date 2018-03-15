الاحتلال يقصف غزة بداعي الرد على تفجير عبوات ناسفة

قصفت دبابات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مواقع لحركة حماس في قطاع غزة، وذلك بذريعة الرد على تفجير عبوات ناسفة.

وكانت تقارير إسرائيلية قد أفادت أنه تم تفجير عدة عبوات ناسفة، صباح اليوم، قرب السياج الحدودي في شمالي قطاع غزة، دون أن تقع إصابات.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي قصف لمواقع لحركة حماس في قطاع غزة، بينها موقعان للرصد بالقرب من الشجاعية.

من جهتها، قالت مصادر فلسطينية إن مدفعية قوات الاحتلال قصفت، صباح الخميس، أراضي زراعية وموقع رصد للمقاومة شرق غزة.

وأفادت أن مدفعية جيش الاحتلال استهدفت الموقع بخمس قذائف مدفعية في منطقة الطاقة شرق غزة.

وأوضحت أن دبابات الاحتلال لا تزال تطلق النار بكثافة في تلك المنطق

يشار إلى أن قوات الاحتلال قامت، الأسبوع الماضي، بتفكيك عبوتين ناسفتين زرعتا قرب السياج الحدودي مع قطاع غزة. بحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال.

وقبل نحو أسبوعين، تعرضت قوات الاحتلال لإطلاق نار قرب السياج الحدودي شمالي قطاع غزة، دون أن ترد أنباء عن وقوع إصابات.